Jueza no encuentra causa para arresto contra policías imputados por la muerte de adolescente baleado durante intervención

En relación a una oficial en particular que no enfrenta cargos, la fiscal dijo que no fueron acusados porque estén cooperando, sino porque “la prueba no establece que pueda ser imputada de delito”.

“Como su mamá, hubiera preferido mil veces enfrentar lo que tenía que enfrentar por la falta que hubiera cometido, pero vivo. A él no le dieron ‘break’ de nada, me lo mataron así”, afirmó. “¿Cómo iba a enfrentar la justicia si ya no hay justicia? Me quitaron a uno de mis tres amores. No puedo decir sin razón, porque él no estaba haciendo algo bueno, pero yo hubiera preferido estar en su proceso y que él estuviera conmigo, acompañarlo y admitir que estuvo mal, pero no acepto que me lo hayan matado de esa manera”, afirmó, entonces.