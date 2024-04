Radicarán cargos por muerte de adolescente baleado por policías en Puerto Nuevo

“Como su mamá, hubiera preferido mil veces enfrentar lo que tenía que enfrentar por la falta que hubiera cometido, pero vivo. A él no le dieron ‘break’ de nada, me lo mataron así”, expuso Nevárez. “¿Cómo iba a enfrentar la justicia si ya no hay justicia? Me quitaron a uno de mis tres amores. No puedo decir sin razón, porque él no estaba haciendo algo bueno, pero yo hubiera preferido estar en su proceso y que él estuviera conmigo, acompañarlo y admitir que estuvo mal, pero no acepto que me lo hayan matado de esa manera”.