La Policía multó y denunció este fin de semana a varios negocios de la zona oeste de Puerto Rico por violaciones a la orden ejecutiva sobre el COVID-19 y por no contar con los permisos necesarios para operar.

Un comunicado de la Uniformada, se detalló que también se expidieron “decenas” de multas por violaciones a la Ley 22 de Tránsito y hasta hubo un arresto por posesión de sustancias controladas. Los negocios intervenidos están ubicados en los municipios de Sabana Grande, Cabo Rojo y Mayagüez.

“En este trabajo interagencial participaron personal de la Policía de Puerto Rico de Mayagüez, Departamento de Hacienda, Departamento de Salud, Negociado de Bomberos y Junta de Planificación”, sostiene el comunicado de la Policía.

El primer establecimiento que inspeccionaron las autoridades fue el El Nuevo Chuletón, en Sabana Grande, donde encontraron “todo en orden”. No obstante, en el negocio Chicos Burguer de este municipio emitieron multas por $2,200, debido a irregularidades en el equipo de cocina, un extintor de fuego bloqueado, salida obstruida y ausencia de permiso para tener música en vivo.

Mientras, en Cabo Rojo denunciaron al propietario del negocio Los Lokos por violar la orden ejecutiva, a la vez que al establecimiento Costa Roja le impusieron una multa $1,000 por tampoco tener permiso para música en vivo. En este lugar arrestaron a un joven de 18 años por poseer varios gramos de marihuana y un cigarro con picadura de esta misma sustancia ilegal.

Las autoridades también multaron por $2,200 al negocio “La vida es como es” por, entre otras cosas, no tener licencia para operar máquinas de juegos, tener el extintor de fuego obstruido y por deficiencias en el sistema eléctrico. De igual forma, el propietario fue denunciado por violar la orden ejecutiva.

En Cabo Rojo también multaron por $700 al negocio Bajalú, ya que tenía el extintor de fuego vacío y el equipo de la cocina estaba incompleto.

Por otra parte, el Departamento de Salud ordenó el cierre del negocio Alcatraz, en Mayagüez, por no contar con el protocolo del COVID-19. Asimismo, el establecimiento fue multado por $3,500, debido a que no tenía licencia para expedir bebidas alcohólicas, tener el equipo de la cocina incompleto, no contar con alumbrado de emergencia y por tener música en vivo sin permiso.

Las autoridades también visitaron el negocio La Jibarita en este municipio y le impusieron $1,500 en multas por tener el extintor de fuego bloqueado, entre otros.

Asimismo, Salud ordenó el cierre de los establecimientos Off the Wall y Barril sin Fondo, ambos localizados en Mayagüez, por no cumplir con los protocolos de COVID-19. En el caso del negocio Bubalu, este fue cerrado por no tener permiso de restaurante.

La Policía anticipó que durante la Semana Santa que inició hoy se mantendrá atenta a la operación de los negocios, específicamente en las áreas costera de Cabo Rojo, Lajas, Mayagüez y Añasco.