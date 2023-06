Con motivo de la Noche de San Juan, que se celebra este fin de semana, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), así como otras dependencias municipales detallaron sus planes de acción, que incluyen la activación de un protocolo de seguridad para aumentar la presencia de la Policía en las playas de San Juan y atender novedades que surjan durante la noche.

El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, informó, mediante un comunicado, que el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) ofrecerá vigilancia en las playas mediante patrullajes preventivos por aire, mar y tierra. Mientras, el Negociado de Patrullas de Carreteras mantendrá patrullajes en las diferentes vías principales y autopistas con el propósito de identificar conductores que estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas, que no usen el cinturón de seguridad, entre otras violaciones a la Ley 22 de Tránsito.

Los policías municipales de San Juan aumentará su presencia en áreas turísticas, enfocándose en la zona del Escambrón y Último Trolley. No obstante, el plan también incluye otros sectores de San Juan como: Calle Park Boulevard, Urb. Santa Teresita, Urb. Ocean Park, Calle Loíza, entre otros. Este plan entrará en vigor a partir del viernes 23 de junio a las 6:00 a.m. y a 2:00 a.m. del sábado, 24 de junio.

Por otro lado, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, indicó que su personal se encuentra trabajando con las dependencias de Manejo de Emergencia municipal de los 44 municipios costeros y con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) para atender cualquier eventualidad en playas, ríos y lagos.

“Recomendamos estar pendientes a los boletines del tiempo que emita el SNM antes de visitar cuerpos de agua. No queremos volver a retomar el tema de ahogamientos por alguna fatalidad”, destacó Correa Filomeno.

Por su parte, el comisionado del Negociado de Bomberos de Puerto Rico, Marcos Concepción Tirado, señaló que las seis zonas, que incluyen las 96 estaciones a través de toda la isla, tendrán suficiente personal para atender cualquier emergencia. Asimismo, la Unidad Marítima, las Divisiones de Operaciones Especiales y los vehículos de rescate harán rondas preventivas, especialmente en los pueblos costeros.

“Si van a utilizar barbacoas deben asegurarse de tomar las medidas de precaución, en especial las que funcionan con gas propano. Estaremos presentes en los balnearios con rondas preventivas para mantener un ambiente seguro”, indicó Concepción Tirado.

De otro lado, el comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM), Javier Rodríguez Castillo, indicó que, junto con el liderato operacional, implementaron un plan de trabajo estratégico para poder atender las áreas de mayor incidencia. La ubicación de los equipos de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y vehículos oficiales de la Policía Municipal a utilizarse durante las festividades comenzará hoy jueves, en la calle Park Boulevard frente al Último Trolley. Mientras, el Negociado de Servicio de Emergencias 9-1-1, recordó que pueden responder a cualquier emergencia por mensaje de texto.

DRNA exhorta al disfrute y a cuidar las playas

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Anaís Rodríguez Vega, recordó que aunque la agencia cuenta con personal de limpieza, la exhortación a la ciudadanía es a que se lleven los desperdicios que generen durante la festividad.

“Por los pasados años hemos logrado, con el apoyo de los visitantes, que las costas estén bastante limpias al día siguiente y queremos seguir repitiéndolo. Mi invitación es a no arrojar basura en los cuerpos de agua porque esos desechos, como el plástico, vidrio, latas, entre otros, provocan daños graves y, en el peor de los casos, la muerte a las especies marinas, algunas de ellas en peligro de extinción. Solo el apoyo de los ciudadanos hará que, nuevamente, este año podamos tener una Noche de San Juan sin incidentes y con playas limpias”, destacó Rodríguez Vega.

“Le recuerdo a los ciudadanos que arrojar basura fuera de los zafacones en áreas públicas es una violación a las leyes ambientales. No hay violación ambiental pequeña”, resaltó.

Por otro lado, informó que los agentes del Cuerpo de Vigilantes estarán activos, las unidades terrestres y marítimas redoblarán esfuerzos e intensificarán el patrullaje en las costas, a donde miles de personas llegan a celebrar la festividad.

Urgió a los bañistas deben tener cuidado y respetar los nidos de las tortugas marinas y que no se deben acercar a las áreas demarcadas por los grupos tortugueros.

Otras recomendaciones a los bañistas

- Visitar los balnearios del Programa de Parques Nacionales del DRNA, que son las playas más seguras

- Las neveritas de foam o poliestireno están prohibidas en los balnearios, cuerpos de agua y playas, por disposición de la Ley 16-2021

- Tener cuidado en el agua para evitar ahogamientos; estar alertas a las condiciones del tiempo y del mar

- Llevarse la basura que genere y disponer de ella correctamente

- No tocar los manatíes, tortugas marinas u otras especies marinas, ni perseguirlas o molestarlas. Llamar al Cuerpo de Vigilantes al 787-724-5700 si sospecha que alguno de estos animales está en peligro para que se coordine el apoyo de biólogos de la agencia. Respetar el espacio donde están los nidos y no acercarse.

- No dañar la vegetación en las playas, las dunas ni los arrecifes de coral

- Las fogatas están prohibidas en los balnearios y áreas naturales protegidas del DRNA

- Los nautas deben seguir las medidas de seguridad marítima, tener el equipo completo y los niños deben usar salvavidas