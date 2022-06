Dos integrantes de la escolta del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, fueron denunciados esta madrugada por robo agravado contra un hombre y una mujer que protestaban contra el ejecutivo municipal a las afueras del coliseo Roberto Clemente tras un partido del Baloncesto Superior Nacional.

Según la querella radicada en la Policía, el incidente ocurrió a las afueras del complejo, cerca de la salida en el área de administración, tras culminar el juego entre los Cangrejeros de Santurce y los Vaqueros de Bayamón.

El sargento Martín Ríos Morales tomó la querella a la 1:48 a.m. en el precinto de Hato Rey Oeste. Los querellantes son una mujer de 29 años y un hombre, que en el documento no aparece identificado.

“La querellante alegó que mientras se disponía a salir del complejo deportivo, y por el área de la salida de administración, un individuo que puede identificar y cree que es de la escolta de Miguel Romero le robó un teléfono celular causándole a esta daños físicos en su mano y antebrazo derecho. La querellante describe al individuo como de 5 pies y 9 pulgadas de estatura, obeso, camisa negra y posiblemente pantalón mahón”, reza la querella.

PUBLICIDAD

“El otro querellante, amigo de la dama, alegó que al intentar evitar el robo, otro individuo que también cree es de la escolta del alcalde de San Juan lo agarró por su antebrazo y por el cuello y lo tiró al suelo. El querellante describe a este individuo, como de seis pies y tres pulgadas de estatura, color de tez negra, vestía camisa tipo T-Shirt color violeta, pantalón mahón y cuerpo atlético”, añade la denuncia.

Aunque el querellante no aparece identificado en el documento de la Policía, el abogado Manuel Moraza confirmó a El Nuevo Día que se trata del documentalista Juan Dávila y la compañera de este último.

El incidente, según el licenciado, ocurrió cuando ambos estaban protestando contra Romero Lugo y el ejecutivo municipal profirió “malas palabras” contra ellos.

“Aparentemente, estaban grabando a Miguel Romero que les gritó unas cosas y parece que la seguridad de Miguel Romero, que son policías municipales, no querían que ellos tuvieran esa evidencia de Miguel Romero gritándoles malas palabras”, indicó Moraza a El Nuevo Día vía telefónica.

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García, le indicó a este periódico que no le consta haber visto un celular que haya sido robado por alguno de sus efectivos, al tiempo en que alegó que tampoco vio el momento en que, supuestamente, un oficial agarró a Dávila y lo tiró al suelo.

No obstante, afirmó que fueron Dávila y su compañera quienes actuaron “de forma hostil” contra el alcalde.

PUBLICIDAD

“Nosotros esperamos que se desalojara un poco cuando se terminó el juego y cuando va saliendo por el pasillo hasta las puertas de administración, de la nada salieron estos dos jóvenes. Era una joven y un muchacho gritándole ‘corrupto’ y denuncias, pero de momento se tornan hostiles y tratan de acercarse hasta él. De inmediato yo le digo a los que están con él (Romero Lugo) abran la puerta para que entre. (Los jóvenes) continúan hostiles tratando de darle al alcalde [...] Ya el alcalde logró pasar adentro, uno de los muchachos que no es de la escolta se queda afuera, la joven lo agarra y empieza a forcejar con él reclamando un celular”, contó García.

El funcionario añadió que el presunto forcejeo y agresiones entre los querellantes ocurrió en el momento en que quedó uno de los oficiales sin poder entrar al área donde habían resguardado a Romero Lugo.

Dijo, además, que los querellantes tuvieron la oportunidad de reclamar un teléfono, si alguno, pero “se negaron”.

“Le digo al capitán, pregúntele a esos jóvenes si tienen algo que reclamar, para que ustedes le cojan toda la información. Ellos se negaron. El capitán me dice que no quisieron dar información ninguna, (siguieron) hablando palabras y se fueron de allí sin querer dar ningún tipo de información”, alegó García.

“Allí no se dieron macanazos, allí no se agredió a nadie de la manera que ellos (alegan)... allí se dio un forcejeo con un caballero; la joven con él reclamando un celular. Y el otro que estaba con ella, que quería entrar de todas maneras de forma hostil y mencionando malas palabras”, añadió.

PUBLICIDAD

Acerca de las presuntas palabras soeces e insultos que gritó el alcalde a los querellantes, García indicó que no escuchó que eso ocurriera.

“Yo no te puedo validar, porque eso no fue así de que el alcalde contestó... si yo estaba allí. Por lo menos yo no escuché eso”, defendió, al tiempo en que pidió que la Policía estatal investigue lo que ocurrió.

Moraza, por su lado, dijo a este medio que los querellantes se encuentran, actualmente, en las oficinas de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan junto a la abogada Yarelis Latorre.

Tanto Dávila como su compañera fueron evaluados por un doctor en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Puerto Nuevo tras sufrir heridas leves.

De acuerdo con la querella de la Uniformada, el doctor Juan Salazar le diagnosticó a la mujer abraciones y laceraciones en la mano y antebrazo derecho, mientras que a Dávila le diagnosticó una abración en la parte interna del brazo izquierdo.