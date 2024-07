Pedro Julio Serrano radica querella en la Policía por acoso y amenazas

“Fui referido a la División de Crímenes Mayores por el comisionado (Antonio) López porque la serie s de incidente que he tenido personalmente de individuos que me han estado gritando epítetos homofóbicos y hasta amenazando en persona, que son producto de la campaña de acecho y de odio que tienen los fundamentalistas en mi contra”, indicó Serrano, tras salir del Cuartel General de la Uniformada en Hato Rey.

“Yo temo por mi vida en este momento, porque la incitación a la violencia en mi contra es tanta y a diario, que alguien me dijo que yo era la persona más odiada en Puerto Rico. Eso no se me borra de la mente”, afirmó.