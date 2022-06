A casi un mes del asesinato de Margarita Rodríguez Morales, la educadora retirada que falleció en medio de una balacera en Caguas, la investigación del caso tomó un nuevo giro luego que agentes del Negociado de Vehículos Hurtados de la Policía arrestaron ayer a dos integrantes de la organización criminal Los Viraos.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales en esa área, Carlos Alicea Contreras, resaltó a El Nuevo Día que Los Viraos no es más que la ganga de criminales que está en guerra con la organización que liderada Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”. Ambos bandos, indicó el oficial, están en conflicto por el control del megapunto que opera en la barriada Morales en dicho pueblo.

“La información que nosotros tenemos y que estamos corroborando día a día es que el día 15 de mayo, cuando resultó muerta Margarita Rodríguez, esta organización que le llaman Los Viraos estaban tratando de asumir el control de la barriada Morales, que dirige El Burro”, detalló el capitán en entrevista telefónica.

“Ante esa situación, surge este intercambio de disparos que acabó con la vida de doña Margarita”, añadió.

Con eso en mente, sostuvo, los arrestos de Anthony Dávila Menéndez, de 23 años, y Luis Yadier Morales Núñez, de 19, podrían representar una nueva oportunidad para recopilar evidencia que dirija a las autoridades al esclarecimiento del asesinato.

“Envié el personal de Homicidios para que entrevisten a estas personas (Dávila Menéndez y Morales Núñez) en el Negociado de Vehículos Hurtados y ver qué información nos pueden proveer los individuos, que entendemos que son de la organización de Los Viraos que participó el día que falleció doña Margarita”, señaló el oficial.

Anteriormente, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, explicó a este periódico que el conflicto entre Los Viraos y la ganga de El Burro comenzó cuando varios integrantes de la organización de dicho narcotraficante “se le viraron” y se apoderaron del megapunto en la mencionada barriada, porque es uno de los pocos puntos en la isla donde la actividad de venta y trasiego de drogas opera las 24 horas del día.

Entrada a la barriada Morales, en Caguas. (Vanessa Serra Díaz)

“Todo surge porque miembros de su propia organización se le viraron y se apoderaron del punto en la barriada Morales. Es un punto lucrativo, lo que conocemos como un megapunto. Están los puntos de drogas y los megapuntos, que operan 24 horas. Los demás operan 12 horas. Los puntos que operan las 24 horas son llamativos para los enemigos de ese punto, porque, aunque hay pánico de drogas, el punto sigue vendiendo”, detalló.

En ese momento, el jefe de la Uniformada explicó que la balacera que cobró la vida de Rodríguez Morales fue producto de un intercambio de disparos entre los mercenarios de El Burro y los que lo traicionaron, quienes eran el blanco de los disparos.

No obstante, aún no se han radicado cargos por el asesinato, puesto que las autoridades no han confirmado cuál fue el arma homicida y qué bando la portaba al momento de los hechos.

Por ende, aunque no está claro si participaron en la balacera, Alicea Contreras dijo hoy que Dávila Menéndez y Morales Núñez figuran como personas de interés que habrían participado en los hechos.

“Nosotros los tenemos como personas de interés porque ese día, como sabes, arrestamos tres individuos se les radicaron Ley de Armas y se enviaron las armas ocupadas al Instituto de Ciencias Forenses para que ellos hicieran la prueba balística. Al día de hoy, todavía, no tenemos ese resultado para ver si esas armas que les ocupamos a esos individuos fueron las que le causaron la muerte a doña Margarita o fueron las del otro bando que es la que entendemos que son las de los supuestos Viraos”, subrayó el capitán.

Este medio aguarda por una respuesta del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) acerca de en qué estatus está el análisis de balística de las armas ocupadas el día de la balacera.

Cuestionado acerca de si quedan más personas por arrestar, el oficial respondió en la afirmativa.

“Entendemos que participaron más de dos personas. Son una organización, no quiere decir que estos dos individuos fueron los que participaron ese día, pero son parte de esa organización y eso está bajo investigación todavía. Parte de ese procedimiento (de la pesquisa) es entrevistarlos el día de hoy a ver qué aflora, si algo, de parte de ellos”, apuntó.

Los dos jóvenes fueron detenidos ayer en medio de un allanamiento en una residencia ubicada en la calle Villa Burgos del sector La Changa, en Caguas. En el lugar, la Policía ocupó una pistola alterada, un rifle de alto poder modelo AK-47, “gran cantidad de drogas para venta al detal”, parafernalia para procesarla y empacarla, cargadores para diferentes tipos de rifles y municiones para pistola.

Parte de lo que se le ocupó a los dos jóvenes. (Suministrada)

Asimismo, se incautó un vehículo marca Chevrolet, que figuraba como hurtado mediante carjacking en el área de Carolina, y un segundo automóvil que presenta un impacto de bala.

Alicea Contreras expresó que la investigación continúa en lo que reciben los resultados de la prueba balística que realiza el ICF e independientemente de si los arrestados brindan detalles que ayuden al desarrollo de la pesquisa o se amparan en su derecho a guardar silencio.

El capitán recalcó en su llamado a que la población de comunique, de manera confidencial, con la Policía al (787) 343-2020, si tienen detalles que puedan ayudar en la investigación.

Además, existe una recompensa de $50,000 para la persona que comparta información que ayude a la captura de El Burro.