En busca de mejor calidad de vida y mayores oportunidades económicas, decenas de policías, guardias de seguridad y otras personas llegaron hoy, viernes, al evento que reclutadores del condado de Orange, en Florida, celebraron en San Juan para ocupar puestos de ayudantes de alguacil (“Sheriff’s deputies”) y civiles.

“Vamos a todo Estados Unidos y reconocimos que Puerto Rico es parte y queríamos dar la oportunidad. Hay mucha gente interesada. Tenemos posiciones de ‘deputies’ y en las divisiones de civiles. La población de latinos está creciendo, y nos gustaría que la Oficina del Alguacil de Orange County refleje la población que estamos sirviendo”, explicó el sargento Ángel Cirino, quien lleva 27 años en la Oficina del Alguacil en el condado de Orange.

“Necesitamos latinos que sean bilingües y puedan representarnos y a nuestra comunidad”, abundó Cirino, quien es puertorriqueño.

Cuando El Nuevo Día preguntó sobre si la razón para venir a la isla correspondía a las condiciones salariales de los agentes y las preocupaciones por el retiro, el sargento respondió que no tenía conocimiento de la situación económica en el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Vamos a sitios que, a veces, les pagan menos y, otras veces, más, pero estamos aquí porque la comunidad latina está creciendo en nuestro estado”, reiteró.

El Nuevo Día reseñó hoy, viernes, cómo los policías en Puerto Rico, tanto municipales como estatales, tienen muchas veces que recurrir a segundos trabajos para conseguir dinero extra para los gastos diarios, en un país donde el costo de vida es cada vez más alto.

“Uno quiere mejorar y que lo traten como un ser humano que se sacrifica por su familia. Ahora mismo, en la Policía no hay visión de futuro. Al policía, lo tratan como un número”, comentó un agente estatal, luego de llenar la solicitud, que prefirió no ser identificado.

El agente ha dado a la agencia 20 años de servicio, pero se siente que no se le ha valorado, principalmente, por la falta de un retiro digno. La mayoría de las veces trabaja turnos de 12 a 16 horas.

Por su parte, otro solicitante que se dedica en las noches a trabajos de seguridad indicó que siempre ha querido ser policía, pero en Puerto Rico no ha visto las condiciones salariales para hacerlo. “Entiendo que la Policía está mal pagada, lamentablemente. Muchos policías me han dicho que me una a la agencia, pero otros me dicen que lo mejor es no hacerlo”, compartió.

“La oportunidad del empleo (en Florida) surgió y es bien raro ver al Orange County reclutando. He visto de Miami y Texas, pero no de ellos. Hace dos años, fuimos de vacaciones a Orlando con la familia y los vi trabajando en las áreas recreativas. Eso me llamó mucho la atención”, contó el hombre.

PUBLICIDAD

Su esposa vino a acompañarlo, porque él había salido de trabajar a las 4:00 a.m., y estaba cansado. Ella también aprovechó para solicitar para un puesto civil, ya que se encuentra desempleada.

La oferta de trabajo ofrece un salario base de $52,520 y un bono de $2,500 de contar con 4 años de experiencia. Asimismo, en Florida, el gobernador Ron DeSantis está otorgando a los policías nuevos un bono de $5,000.

El sargento Cirino detalló que el examen para solicitar toma alrededor de 10 minutos y es diferente dependiendo el puesto. “Los requisitos son tener mínimo 21 años, tener el diploma de ‘high school’, no puedes haber sido arrestado por delitos graves, y tienes que ser proficiente en el idioma inglés. Si llegas con todo eso, llenas la aplicación y nosotros la revisamos”, explicó.

Además, comentó que, si “la persona cualifica, te vamos a mandar a un examen físico, que consiste en correr una milla y media en menos de 18 minutos, 25 ‘sit-ups’ en menos de un minuto, y 10 a 15 push-ups en menos de un minuto”.

La siguiente fase consiste en un examen de polígrafo y un “background check”, que toma alrededor de tres semanas. Por último, se realiza una oferta condicional, junto a exámenes médicos y sicológicos. Además, se hacen los ajustes para vivir en Orlando.

En solo dos horas, se habían anotado en la lista para llenar la solicitud más de 45 personas. Ayer, jueves, los reclutadores del condado de Orange estuvieron en el barrio Ramírez de Arellano, en Mayagüez, en donde atendieron alrededor de 70 personas, precisó Cirino.

PUBLICIDAD

Mañana, sábado, el reclutamiento será en el Centro de Conferencias “Hiring Our Heroes” en el Fuerte Buchanan, en San Juan, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Hoy, el evento se celebró en la Iglesia de Dios Pentecostal “Jaweh Jireh”, en la avenida Ponce de León.