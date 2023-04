Vega Alta - Miguel Ángel Díaz Martínez, de 76 años, lamentó ayer el reciente asesinato de su amigo Giovanny Santiago Monje, quien murió frente a la terminal de carros públicos, de este municipio, en medio de una balacera entre personas que acechaban a otro individuo, de 21 años, que fue herido en el acto y sobrevivió.

“Me siento mal porque el que murió (Santiago Monje) era mi amigo. Era buena persona. Me llamaron cuando lo mataron. Fue algo esporádico. Ese hombre de 47 años no se metía con nadie. Ahora mismo, se fue la esposa de aquí y me contó que él estaba de camino a su casa”, contó Díaz Martínez, desde la plaza pública, donde se sienta a leer los periódicos a diario.

La escena de terror sucedió a plena luz del día, a las 4:27 p.m., el pasado martes. Según el reporte policíaco, en el incidente resultó herida otra mujer, de 70 años, que fue transferida al Hospital Wilma Vázquez, en Vega Baja, y está en condición estable.

Solo este mes, se han reportado cuatro asesinatos en Vega Alta, dos de ellos en las últimas dos semanas. En 2022, el Negociado de la Policía registró cuatro asesinatos a la misma fecha, por lo que las estadísticas se han mantenido igual en torno a este tipo de delito.

La alcaldesa de este municipio, María Vega Pagán, denunció, el miércoles, un estado crítico por la criminalidad, que provocó la aplicación de ciertas medidas de seguridad, como extender el horario de los 15 policías municipales a 12 horas por períodos de seis días a la semana, a los que se unió personal del programa de rescate.

Miguel Ángel Díaz Martínez (en la foto), de 76 años, lamentó el reciente asesinato de su amigo Giovanny Santiago Monje, quien murió frente a la terminal de carros públicos, de este municipio, en medio de una balacera entre personas que acechaban a otro individuo, de 21 años, que fue herido en el acto y sobrevivió. (Carlos Rivera Giusti)

Las diferentes muertes violentas en este pueblo del norte han producido ansiedad e inseguridad en los vecinos de la zona.

“Ha muerto un inocente, y el que estaban buscando está vivo. Él (la víctima) iba para su casa, en el barrio Machuchal. Él estaba a la hora equivocada en el lugar equivocado”, expresó, por su parte, Díaz Martínez.

Aún espera justicia

María Rosado Pantojas, de 79 años, es una de las 35,395 residentes de Vega Alta. Vive frente a la plaza pública, y aún sufre por la pérdida de su nieto, quien fue encontrado baleado, a principios de diciembre, en un vehículo estacionado en el centro comercial Gran Caribe Mall.

Justo cuando iba camino a la iglesia del pueblo, conversó con El Nuevo Día sobre cómo han sido estos días después de la balacera del martes, aún sintiendo de cerca la pérdida de su nieto.

“Estoy destruida desde la muerte de él (nieto), y todavía la Policía no sabe quién fue. Espero que investiguen”, compartió la adulta mayor estremecida, quien además es amiga de la esposa del hombre baleado en la terminal.

Su nieto, Jonathan González Vega, tenía 28 años cuando su cadáver fue encontrado abandonado. Según la Policía, este caso continúa bajo investigación.

El nieto de María Rosado Pantoja, Jonathan González Vega, tenía 28 años cuando su cadáver fue encontrado abandonado. Según la Policía, este caso continúa bajo investigación. (Carlos Rivera Giusti)

Rosado Pantojas señaló, entretanto, que todas las noches escucha un escándalo por motoras que pasan por la plaza.

“Aquí, la vecina está enferma, yo estoy enferma y eso es tremendo. Si buscan esa cámara, pueden ver la gente que pasa en motoras parados en una sola rueda. Se lo hemos dicho a la Policía, pero no ha pasado nada”, deploró.

Hace 30 años, Rosado Pantojas vive en el casco urbano. Aseguró que “antes no era así”. “Aquí, hay cámaras que no están trabajando. Deben poner más”, insistió.

Mientras, varios vegalteños comentaron a El Nuevo Día que la muerte violenta del hombre de 47 años fue un incidente inesperado. En las paredes de la terminal, todavía quedaban rastros de los múltiples disparos. “Es la primera vez que ocurre algo así en ese lugar”, dijo un empleado que no quiso ser identificado.

Justo la semana antes, el 20 de abril, la Policía informó sobre un doble asesinato perpetrado a las 2:05 a.m., en la calle Diamante del barrio Santa Ana. A principios de este mes, el 5 de abril, un hombre le disparó múltiples veces a otro en la urbanización Las Colinas.

Medidas de control

Ante la preocupación, la alcaldesa Vega Pagán firmó, también el miércoles, una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia por la incidencia criminal en Vega Alta.

Asimismo, informó que se reunió con personal del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la alta oficialidad de la Policía. Además, conversó con personal de LUMA Energy para agilizar los trabajos municipales de alumbrado público.

La alcaldesa de Vega Alta María Vega Pagán informó que se reunió con personal del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la alta oficialidad de la Policía. Además, conversó con personal de LUMA Energy para agilizar los trabajos municipales de alumbrado público. (Carlos Rivera Giusti)

“Identificamos los fondos para alquilar o comprar cámaras de vigilancia. Esperamos lograr algún tipo de convicción o ver lo que está sucediendo en los puntos más críticos. También, la orden ejecutiva nos da la potestad para colocar bombillas en las luminarias afectadas desde el huracán (Irma, en 2017) y que todavía LUMA no ha llegado a varias comunidades para reparar esos focos”, indicó la alcaldesa.

“No puedo permitir que, en dos semanas, estén ocurriendo asesinatos en nuestro pueblo y menos en plena luz del día, como lo que sucedió en el terminal de transporte colectivo, al lado de una escuela, un complejo residencial y en el mismo casco urbano”, reiteró Vega Pagán.

Además, otro asunto preocupante en esta zona es que se arrestó, en medio de un allanamiento la semana pasada, a menores de edad involucrados en actividades ligadas al narcotráfico.

“El llamado a nuestro pueblo vegalteño es a que estén tranquilos, porque vamos a seguir buscando las alternativas para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir”, sostuvo la ejecutiva municipal.

Por su parte, el Negociado de la Policía aseguró que, a pesar de los incidentes recientes reportados en Vega Alta, las estadísticas de esa zona reflejan que no ha habido un alza en el ámbito criminal.

“Sin embargo, para nosotros, una sola muerte es suficiente razón para diseñar estrategias de seguridad dirigidas a atender el origen del incidente. De este modo, tenemos múltiples investigaciones en desarrollo, a cargo de las divisiones de investigaciones criminales y de inteligencia, enfocadas en dar con la evidencia suficiente para sacar de las calles a los autores de estos incidentes y devolverles paz a los residentes de Vega Alta y de cualquier otro lugar, donde estos atenten contra la seguridad de los ciudadanos”, indicó la Uniformada en declaraciones escritas.

Mirada al pueblo vecino

A pesar de que la cifra de asesinatos es menor que la del año pasado, en Vega Baja se han perpetrado tres asesinatos en 2023. A la misma fecha en el 2022, habían ocurrido ocho asesinatos.

“Me siento un poquito con precaución e insegura. Este pueblo es uno más tranquilo, pero sí me siento intranquila”, compartió Gladys Pagán Ortega, de 82 años.

Asimismo, José Santos López, de 84 años, indicó que ha visto el aumento de vigilancia; sin embargo, indicó que se reserva salir de noche. “Lamentablemente, las personas mayores somos más vulnerables porque tenemos temor por la edad”, dijo.

Miguel Valle Girau, de 65 años, se crió entre Vega Alta y Vega Baja. Aseguró que las cosas han cambiado, pues ya no se siente seguro en las calles por la alta incidencia criminal. Denunció que, muchas veces, se comparan las cifras de criminalidad año tras año, pero, “si vieras la diferencia hace 15 años, se notaría”.

Miguel Valle Girau, de 65 años, se crió entre Vega Alta y Vega Baja. Aseguró que las cosas han cambiado, pues ya no se siente seguro en las calles por la alta incidencia criminal. (Carlos Rivera Giusti)

“Ha aumentado la criminalidad. Cuando estudiaba aquí, podías caminar sin problema, pero ahora, tan pronto atardece, me guardo. No me gusta estar a altas horas de la noche en la calle”, reiteró el ingeniero, que vive ahora en Toa Alta.

El pasado domingo, la Policía investigó una muerte violenta reportada a las 4:39 p.m. frente a una residencia de la barriada Arenales, en Vega Baja. La víctima tenía 25 años.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, aseguró a El Nuevo Día que todos los asesinatos perpetrados, en lo que va de año, en este pueblo están conectados con el narcotráfico.

“La mayoría de ellos (víctimas fatales) tienen récord criminal. La mayoría son por acecho… te persiguen y, donde te encuentren, cometen el crimen”, puntualizó. Indicó que han tenido casos en los que han asesinado a la persona en su propia casa o en parques de pelota, entre otros lugares.

Disminución en asesinatos

El ejecutivo municipal aseguró que la incidencia criminal ha disminuido en Vega Baja, tras un plan estratégico que han elaborado en las zonas más peligrosas.

“Cuando se establecen planes estratégicos, se identifican las áreas con mayor delincuencia para minimizar la situación. Vemos una reducción de menos cinco casos de asesinatos en comparación con el año pasado”, indicó.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, sostuvo que estableció comunicación directa entre la Policía estatal y las autoridades federales, para fortalecer los planes de seguridad, principalmente, en la zona de la costa.

Entre las medidas que han tomado, compartió que reforzaron la cantidad de policías municipales, que ahora conforman un grupo de 30 uniformados.

Indicó que establecieron comunicación directa entre la Policía estatal y las autoridades federales, para fortalecer los planes de seguridad, principalmente, en la zona de la costa.

“Tenemos un acuerdo con el Departamento de Educación, para minimizar las actividades delictivas en las escuelas y, poco a poco, nos ha ido funcionando”, informó.

Con relación a otros delitos, Vega Baja experimentó un alza en la cantidad de robos perpetrados en comparación con el 2022. Desde enero hasta abril, la Policía registró 12 robos, cuatro más que el año pasado.

A mediados de abril, un hombre fue asaltado por dos individuos en la comunidad Las Granjas de Vega Baja. De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, los hombres enmascarados y vestidos de negro con armas largas lo agredieron en la cabeza y lo llevaron a una parte de la residencia, donde le vendaron los ojos y se apropiaron de su teléfono.

Cruz Molina compartió que lograron, en comunicación con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, someter una propuesta para reforzar las cámaras de seguridad en el casco urbano vegabajeño y otro equipo de seguridad. La inversión sería de $500,000.

“Al ubicar esas cámaras, nos ayudaría a identificar cuándo se cometen actos delictivos para identificar vehículos, trayectorias en coordinación con la Policía estatal”, abundó.

Entretanto, la alcaldesa de Vega Alta también espera arreglar varias cámaras de seguridad que están en desuso en su municipio y colocar más en las zonas de mayor peligrosidad.

Según las estadísticas de la Policía de la región de Bayamón, que reúne 16 zonas, se han reportado 24 asesinatos en lo que va de 2023, nueve menos que el año pasado.

Toa Baja fue uno de los pueblos con más asesinatos, con cinco, tres más de los reportados en 2022 a la misma fecha. Al cierre de esta edición anoche, el alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, no había respondido una solicitud de entrevista de El Nuevo Día.

“Creo que se tiene que empezar desde la casa. Los padres están dejando de dedicarle tiempo a sus hijos. Está bien triste la situación, y esperamos que esto mejore”, opinó, por su parte, Valle Girau.