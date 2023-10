El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) realiza entrevistas a las personas que estuvieron presentes durante la noche del jueves, en un negocio en Guayama, donde una mujer fue asesinada a tiros mientras celebraba su cumpleaños.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el inspector José Torres, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, dijo que analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad aledañas al lugar en un esfuerzo por esclarecer este crimen.

“Estamos todavía en el proceso (de investigación). Tengo al personal investigando, realizando entrevistas, verificando los vídeos de las cámaras de seguridad”, expresó Torres, quien explicó que, mediante las grabaciones, se busca construir la posible ruta que tomó el o los asesinos.

En cuanto al proceso de entrevistas, el inspector explicó que se concentran en “personas que pudieron haber estado allí en el negocio, porque sabemos, obviamente, que había más personas allí“.

PUBLICIDAD

“(Estamos) tratando de identificar quiénes eran (las personas) para poderlas entrevistar, para ver si pueden arrojar algo (a la investigación)”, mencionó Torres, quien confirmó que, como parte de esta pesquisa, también se entrevistarán vecinos del lugar “que hayan podido ver algo”.

Sobre el posible móvil de los hechos, precisó que, al momento, no se tiene ninguno.

“Era un cumpleaños donde, básicamente, las personas que estaban ahí se conocían. De repente, este vehículo abre fuego para allá. Estamos tratando de identificar si había una persona allí que pudiera ser la tarjeta, si alguna. En ese proceso es que estamos”, abundó Torres.

“Cuando me refiero a la posible tarjeta, me refiero a que, si pudo haber sido ella u otra persona porque nosotros en el proceso investigativo no descartamos nada. En el pasado, ella tuvo récord criminal. Eso fue hace unos años, pero no sabemos qué tentáculos pudo haber tenido esto”, añadió.

En un informe de novedades, la Policía identificó a la mujer que fue asesinada como Antonelli Enid Romero Colón. La fémina fue ultimada durante la noche del jueves, en el negocio El Fogón de Flor, en el barrio Villodas, en Guayama.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 8:45 de la noche, alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Cuando los agentes llegaron al lugar, el querellante manifestó que, mientras se encontraba compartiendo en el lugar con su esposa, alguien desde un vehículo en movimiento realizó varios disparos, hiriendo a la mujer en el pecho.

PUBLICIDAD

Personal de Emergencias Médicas llegó a la escena y brindó asistencia médica a Romero Colón, pero la fémina no presentó signos vitales.

La Policía añadió que recogieron en la escena varios casquillos de bala de distintos calibres.

Según la Uniformada, Romero Colón poseía expediente criminal. En entrevista con WKAQ, el coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales, dijo que la víctima fue condenada a cumplir 24 de probatoria por un caso sustancias controladas.

Rivera Miranda añadió que la occisa también enfrentó cargos por maltrato de menores y por “introducción de un objeto a una institución penal”, aunque resaltó que no contaba con información sobre el desenlace de ambos casos.