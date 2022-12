El alcalde de San Juan, Miguel Romero, entregó hoy, martes, 40 cámaras corporales a oficiales de la Policía Municipal de la Capital, una tecnología que, aseguró, reforzará la vigilancia en la ciudad y dará más confiabilidad a las investigaciones que realizan los hombres y mujeres que componen el cuerpo de seguridad.

“El tema de la seguridad es una prioridad en la política pública de nuestra administración y mediante esta iniciativa creamos un balance entre los intereses públicos contribuyendo a una relación sólida y de confianza con la comunidad”, indicó Romero en una conferencia de prensa celebrada hoy más temprano en la Comandancia de la Policía Municipal de San Juan.

Se trata de una primera entrega de un total de 150 cámaras, también conocidas como Body Worn Cams o BWC’S, que se adquirieron a un costo total de $360,833. Tanto el uso del equipo como el reglamento para su manejo fue autorizado por la Legislatura Municipal de San Juan a través de la aprobación de la Ordenanza 12 el pasado 25 de octubre.

“El propósito de este reglamento no es otro que no sea establecer las guías, las normas, los procedimientos que rigen el uso de cámaras corporales por parte de la Policía Municipal, así como el uso, manejo y disposición de las grabaciones que se obtienen a través de ésta, garantizando obviamente el no menoscabar derechos constitucionales que se han reconocido en Puerto Rico y a nivel de los Estados Unidos a los ciudadanos”, señaló.

En aquellas instancias en las que el ciudadano solicite no ser grabado, el oficial tendrá la responsabilidad de orientarlo sobre la importancia de la documentación. (Xavier Araújo)

Las primeras 40 cámaras le fueron asignadas a oficiales de varias unidades especializadas, como lo son Tránsito y la unidad “Preventiva Nocturna” que es un grupo que está activo de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. en el área de la ciudad antigua.

Durante la conferencia de prensa se explicó que la cámara -la cual el oficial llevará en su chaleco- se enciende y apaga de forma manual y graba por hasta 10 horas. Luego de apagado, el dispositivo se mantiene grabando por 30 segundos adicionales. En aquellas instancias en las que el ciudadano solicite no ser grabado, el oficial tendrá la responsabilidad de orientarlo sobre la importancia de la documentación.

“Sin duda alguna, esto es una herramienta que promueve el cumplimiento de procedimientos que hay establecidos para intervenciones. También promueve para que la Policía Municipal pueda, de tiempo en tiempo, con la inteligencia que se recoge a través de estos dispositivos, alterar procedimientos para salvaguardar también la vida de los policías. También aclara muchas situaciones. En ocasiones se han levantado de forma injusta quejas contra miembros de la fuerza bajo el palio de violaciones de derechos civiles”, puntualizó.

El ejecutivo municipal estableció que las cámaras no pueden ser utilizadas para tomar imágenes del interior de viviendas o vestíbulos, salvo que exista el consentimiento expreso del titular o medie una autorización judicial, ya sea a nivel estatal o federal. Tampoco se permite, con el uso de esta tecnología, grabar en el interior de un automóvil, de un bulto o de una cartera, a menos que, de nuevo, exista una orden de parte de las autoridades competentes.

Romero explicó que las imágenes serán almacenadas en un servidor que se ha dispuesto únicamente para este propósito en un área de acceso controlado. (Xavier Araújo)

Igualmente, el oficial está impedido de grabar menores de edad, operaciones encubiertas, conversaciones privadas ni registro corporales que impliquen que la persona, de algún modo, tenga que desprenderse de alguna indumentaria. La cámara no se puede activar dentro de una instalación médica de un baño o vestidores, así como tampoco para para grabar el testimonio de un testigo durante alguna comparecencia al tribunal. “También está prohibida lo que es la eliminación de los archivos, alteración, modificación o manipulación alguna de lo que son las grabaciones. Sobre todas estas restricciones y limitaciones nuestros policías han sido adiestrados”, detalló.

Romero explicó que las imágenes serán almacenadas en un servidor que se ha dispuesto únicamente para este propósito en un área de acceso controlado. “Con esto les quiero decir que ni los funcionarios electos, ni los directores, ni el alcalde, ni ninguna persona pueda accesar ningún tipo de grabación”, aseguró. “ Cada cámara está identificada, cada cámara va atada o ligada, vamos a decir, al oficial que la tiene a su cargo”, añadió Romero.

Además de la aprobación de la reglamentación, los oficiales –así como un grupo de 19 fiscales del distrito de San Juan- fueron adiestrados y orientados sobre el uso y manejo del equipo.

“En muchas ocasiones tecnología como esta es una herramienta adicional para algo que en Puerto Rico siempre ha sido un reto, que es el esclarecimiento de casos. Nuevamente, el uso de la misma en salas de adjudicación de los tribunales y en procedimientos judiciales y administrativos puede ser de gran utilidad y es parte es parte cuando de la política pública que estamos desarrollando”, subrayó Romero.

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan José Díaz, anticipó que el cuerpo de seguridad será equipado con más tecnología durante el nuevo año. “Espero que este equipo sea bien utilizado por cada uno de ustedes. Es un equipo que es una copia fiel y exacta de unos hechos que ustedes van a poder demostrar cuál fue la realidad de la intervención o de cualquier alegación que cualquier persona pueda hacer”, expresó Díaz.

El año próximo deben sumarse 40 patrullas nuevas y 50 motocicletas, así como las restantes cámaras.

La Policía Municipal de San Juan cuenta con 696 oficiales, incluyendo los miembros en rango. Mientras, actualmente, tienen una academia con 22 cadetes que se integrarán a la fuerza próximamente. “Hace ocho o nueve años nuestra Policía tenía sobre 1,200 mujeres y hombres. La reducción ha sido de un 40% o un 45%, pero las millas cuadradas del Municipio siguen siendo las mismas...el uso de tecnología ayuda un poco también a nivelar esa pérdida”, puntualizó Romero.