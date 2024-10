¿Qué es la cocaína rosada o “tusi”? Las autoridades alertan sobre el peligroso cóctel de drogas sintéticas

Es de color rosa y en el mundo del narcotráfico se le conoce como “tusi”, “tucibí”, “polvo de color” o, el más reconocido, “cocaína rosada” , pero no necesariamente contiene cocaína y suele ser un peligroso cóctel de sustancias sintéticas, alertan las autoridades.

En declaraciones a El Nuevo Día , el director del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales , el comandante Wilson Lebrón Otaño , explicó que “en Puerto Rico no hemos tenido grandes ocupaciones de esa sustancia, pero sí la hemos detectado ya” .

“Es importante que las personas no la consuman. Ninguna droga es buena, ya que estas drogas se fabrican en laboratorios clandestinos que no tienen ningún control de calidad”, añadió el director del Negociado de Drogas.

“Mira los casos que tenemos en Arecibo, donde han fallecido ya un sinnúmero de personas a consecuencia (de la droga), de que no hay control, no hay calidad, no hay garantía ninguna”, mencionó Lebrón.