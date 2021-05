¿Quién es Keishla Marlen Rodríguez Ortiz?

Tiene 27 años. Es una joven responsable, defensora de los animales, atenta, tranquila, amante del café y allegada a su familia.

Así es como Keila Ortiz Rivera describió a su hija, quien lleva más de 48 horas de desaparecida desde que su familia acudió a las autoridades el pasado jueves en busca de ayuda para dar con su paradero.

“La amiga de Keishla soy yo, su mamá, y su hermana. Keishla es del trabajo a la casa con sus animales”, resaltó Ortiz Rivera en entrevista con El Nuevo Día.

Antes de salir de su casa en el residencial Villa Esperanza en Caimito, Keishla, dijo su madre, siempre suele llamarle, preparar café y no sale de su hogar sin antes alimentar a sus mascotas.

“Ella es bien responsable en su trabajo, ella trabaja en un grooming. Ella tiene en su casa dos perritos, dos gatitos, siempre está rescatando animales”, contó Ortiz Rivera.

“Yo siempre tengo comunicación con ella, nosotros hablamos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche y siempre estamos en comunicación. [...] Keishla es una muchacha que no tiene amigas, no sale, no tiene redes sociales. Siempre está hablando conmigo y con su hermana”, abundó la progenitora.

El pasado jueves Keishla habló con su mamá, pero no completó su rutina mañanera: no alimentó a sus mascotas ni preparó café. Tampoco llegó a su trabajo en Pet Salon en la avenida Campo Rico, en Carolina.

El Nuevo Día contactó a su sitio de trabajo para conversar con sus compañeros, pero al momento de esta publicación no se obtuvo respuesta.

“Algo bien raro en su casa fue que ella siempre hace café, pero no estaba la cafetera, no le había echado comida a sus animales. No estaba la prueba de embarazo. Ella como que salió rápido”, cuestionó su madre mientras pensaba las circunstancias en las que pudo haber desaparecido su hija.

Cronología del caso

La mañana del pasado jueves, según Ortiz Rivera, Keishla se aprestaba a encontrarse con el boxeador Félix “El Diamante” Verdejo para enseñarle una prueba de embarazo, tomada por muestra de sangre, que confirmaba que está en gestación. Su madre estimó que Rodríguez Ortiz tiene de mes a mes y medio de embarazo.

Luego del encuentro con el púgil, se suponía que Rodríguez Ortiz acudiera a su trabajo, según Ortiz Rivera.

Sin embargo, al enterarse que su hija no asistió a su jornada, la madre recordó que Keishla le comentó que se encontraría con Verdejo y le pidió a su otra hija que se comunicara con el boxeador. No obstante, su llamada con Verdejo no rindió frutos. “(Félix) me dijo que no sabía de ella”, acotó Ortiz Rivera.

Verdejo figura como persona de interés en el caso, confirmó el Negociado de la Policía. Sin embargo, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, aclaró que “persona de interés”, no significa que el individuo tuvo que ver con la desaparición, sino que puede aportar a la investigación.

El boxeador acudió ayer en la mañana a las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan luego de ser citado para una entrevista con agentes de esa división, pero rehusó cooperar y responder las preguntas.

En la tarde fue la pareja del boxeador, Eliz Santiago Sierra, quien llegó hasta el Cuartel General para responder las preguntas de los agentes del CIC. No obstante, aunque no cooperó con las autoridades, Santiago Sierra sí se limitó a decir que sabía de la relación entre Rodríguez Ortiz y Verdejo, razón por la que le solicitó al boxeador que no hablara más con la joven.

Mientras se desarrollaban las entrevistas durante el día de ayer, agentes de la Policía evaluaban grabaciones de cámaras de seguridad en aras encontrar alguna pista o visual que arrojara luz sobre el posible lugar donde se encuentra Rodríguez Ortiz.

Además, su carro, que fue hallado en un terreno abandonado en Canóvanas, fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) donde peritos realizaron una inspección. El análisis forense del vehículo culminó esta mañana, pero los resultados, de momento, no han sido revelados.

Actualmente, López Figueroa afirmó que la Policía está utilizando todos los recursos disponibles para agilizar la búsqueda de Rodríguez Ortiz. Al tiempo, se reafirmó en que la búsqueda continúa enfocada en “encontrarla con vida”.

El Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) también continúa colaborando en la pesquisa.

Ortiz Rivera llegó junto a su hijo esta tarde hasta las oficinas del CIC de San Juan, en el segundo piso del Cuartel General de la Policía, para responder preguntas de los agentes que lideran la investigación del caso.

Si tiene información que pueda dar con el paradero de Rodríguez Ortiz puede llamar de manera confidencial las 24 horas, al 787-343-2020 o al 787-793-1234 ext. 2200.