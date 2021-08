El juez Glenn Velázquez, de la Sala de Investigaciones de San Juan, encontró hoy, domingo, causa para arresto contra Bernardo Acosta Hernández, acusado por el asesinato de la joven madre Andrea Sofía Sánchez Parrilla, quien apareció muerta dentro de su vehículo en el área de carga de la Plaza del Mercado de Río Piedras.

Al individuo de 26 años y residente de Cupey se le impuso una fianza global de $1.2 millones que no pudo prestar, siendo ingresado en la Cárcel de Bayamón. El capitán Luis Díaz Muñoz confirmó a El Nuevo Día que el hombre -conocido como “Marinito” y de nacionalidad dominicana- había sido arrestado en San Juan y se encontraba desde ayer bajo custodia de las autoridades.

De acuerdo con el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, el individuo no tiene relación con la víctima. Acosta Hernández, quien no tiene antecedentes penales, enfrenta cargos criminales por asesinato y violación de la Ley de Armas.

Al momento de ser arrestado, el hombre fue localizado con municiones y dos armas de fuego, incluyendo la pistola con la que presuntamente dio muerte a Sánchez Parrilla. Según la Policía, este se dedicaba a pintar casas.

La vista preliminar de este caso fue pautada para el próximo 13 de agosto.

La investigación de las autoridades sostiene que Sánchez Parrilla salió a llevarle comida al padre de su hija de dos años cuando un vehículo Jeep, color gris, se le acercó por la parte de atrás mientras se encontraba frente al lote 1004 de la calle 3 de Capetillo y se desarrolló un altercado. Posteriormente, aparece muerta en la Plaza del Mercado.

“Él (el sospechoso) frecuentaba unos negocios allí (en Río Piedras) donde ocurrió el incidente”, estableció el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Luis Díaz Muñoz, en una conferencia de prensa.

La Policía había dicho que evaluaría las cámaras de seguridad cercanas al lugar para tratar de esclarecer el crimen.

“Nosotros dimos con Bernardo gracias a la comunidad de Río Piedras, que colaboraron todos. Gracias a las personas que estuvieron todos allí, allí hubo muchas personas, bajó mucha información. Tenemos vídeos y estamos comprometidos y le dijimos a la familia de Andrea que se iba a hacer justicia”, acotó Díaz Muñoz en conferencia de prensa.

Horas antes de que la Policía recibiera el reporte de persona muerta en el mencionado lugar, varios usuarios habían reportado a la víctima de 22 años como desaparecida a través de Facebook.

“En el proceso de ella ser (reportada como) desaparecida en la Policía no hay querella alguna, por eso nosotros no vamos a establecer de que hubo un tiempo como tal (entre las publicaciones en Facebook y el momento del asesinato), porque no hay una querella. Si ellos la estaban buscando o lo hicieron a través de las redes sociales, eso nosotros nos enteramos a través de la investigación. Lo que tenemos -y lo más lógico- es que ella se escondió esperando que la persona quizás se desapareciera y ahí es que muere”, explicó.

El capitán indicó que ahora buscan corroborar detalles sobre una segunda persona que podría estar involucrada en el asesinato.

En lo que va de año se han reportado 322 asesinatos, según las estadísticas de la Policía.