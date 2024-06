“Si fue él, que pague”: Familiar de víctimas reacciona al arresto de un sospechoso de la masacre en San Juan Park

“Siempre he estado tranquilo desde que pasó lo que pasó, porque el Señor me ha dado la paz. Me siento bien, pero a la vez me siento... no sé... pueden haberlo arrestado, pero ¿qué certeza hay de que haya sido él? Una sola persona no pudo haber asesinado así a tres personas. Tuvo que haber tenido sus cómplices”, expresó José Mejías Contreras.