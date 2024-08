Siete personas mueren en accidentes de tránsito durante el fin de semana

El primer accidente ocurrió el viernes a las 1:03 a.m. cuando una conductora de 19 años arrolló a una peatona que no pudo ser identificada entre la edad de 70 a 75 años en el kilómetro 2 de la avenida Barbosa en Hato Rey .

Un día después de este accidente se reportó la muerte de una mujer que viajaba como pasajera en una motora a las 12:55 a.m. del sábado en la avenida José de Diego en Puerto Nuevo.

El conductor de la motora recibió heridas leves a causa del accidente, pero la pasajera no corrió la misma fortuna y obtuvo heridas graves que le ocasionaron la muerte en el acto.

A las 1:58 a.m. de ese día, un ciclista que no fue identificado salía de un puesto de gasolina en el kilómetro 1.4 de la PR-690 en Vega Alta cuando fue atropellado por un conductor que no lo pudo divisar.