Las autoridades continúan esta semana con la búsqueda de un joven reportado como desaparecido desde hace casi dos semanas en el residencial Brisas de Cupey, en San Juan.

La desaparición de José Luis Hernández Mercado, de 25 años, fue reportada por su progenitora, Ileana Mercado Berríos. La última comunicación del joven fue con su padre, a eso de las 6:00 p.m. del 27 de diciembre de 2021, cuando le informó que estaba en el residencial Brisas.

El capitán Luis Díaz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó a El Nuevo Día que localizaron, en un residencial cuyo nombre no pudo precisar, la guagua pick-up que conducía Hernández Mercado al momento de su desaparición.

José Luis Hernández Mercado, desaparecido desde el 27 de diciembre. (Suministrada)

“En el vehículo se encontraron lo que eran presuntamente unas manchas rojas. El mismo está en el Instituto de Ciencias Forenses en estos momentos”, comentó. “Hemos entrevistado a personas, pero al momento no hemos dado con su paradero. Hasta que no aparezca la persona no podemos descartar que esté vivo”.

Forenses confirmó a este diario que el vehículo fue analizado y que los resultados serán entregados a la Policía.

Según el capitán Díaz, Hernández Mercado llegó a Puerto Rico con su esposa y su bebé hace varios meses desde Tampa, Florida. Agregó que tiene expediente criminal en dicho estado por posesión de drogas, armas de fuego y otras violaciones.

“Nosotros hemos entrevistado a los familiares, mamá, papá, hermana, el último pana que estuvo con él… El amigo habló con nosotros, estamos corroborando información que nos dijo”, agregó.

Familiares y amigos del joven desaparecido han utilizado las redes sociales para denunciar la lentitud en el proceso investigativo de la Uniformada y la falta de noticias sobre el paradero del joven.

Yo se que me tengo que quedar tranquilo y créanme que lo intento. Pero como es posible que mi hermano lleva perdido... Posted by Jared Rodz on Thursday, January 6, 2022

Hernández Mercado fue descrito como de 5′04″ de estatura, unas 160 libras de peso, tez blanca, ojos color marrón oscuro y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía un pantalón color negro, camisa gris y sandalias negras marca Puma.

Al momento de su desaparición conducía una guagua pick-up, marca Dodge, modelo RAM, color gris oscuro.

“Estamos bien pendiente a esta investigación, a esta persona desaparecida. Nosotros le hacemos un llamado a la ciudadanía, que (informen) cualquier información que tengan con relación a esta persona. Lo estamos buscando vivo”, culminó el capitán Díaz.

Si tienes información sobre este caso, comunícate de manera confidencial con la Oficina de Coordinación e Investigaciones de Personas Desaparecidas al 787-793-1234 (ext. 2463 o 2464) o a través de la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020. También puede contactar a las autoridades a través de la cuenta oficial de Twitter o en Facebook.