El hallazgo del cuerpo baleado de un hombre en la madrugada de ayer, sábado, en Bayamón aumentó el total de asesinatos en Puerto Rico a la lamentable cifra de 500 en lo que va del año 2020.

Después de que se reportara otro asesinato en la tarde de ayer, en Fajardo, el total de 501 casos representaba 85 menos que los 586 que se habían registrado a la misma fecha en el 2019.

El término que usualmente se utiliza para aludir esa diferencia es de “reducción”. Aunque ciertamente la cantidad es menor, queda la pregunta de si realmente las agencias de ley y orden han logrado reducir la incidencia de asesinatos o si la diferencia se debe al toque de queda impuesto desde marzo por el gobierno para tratar de evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

“Es complicado. Ciertamente, el hecho de que la población ha estado la mayor parte del año con limitaciones de movimiento, tiene un efecto, porque si la gente no sale, hace más visible a los que sí están en la calle. Por lo tanto, se guardan”, dijo José Cepeda, profesor de criminología en la Universidad Interamericana.

Señaló que “la pandemia también ha afectado el negocio del narcotráfico. También hay que decir que la despenalización técnica de la marihuana, a través de leyes de medicación, había robado un pedazo grande del volumen. Todo eso reduce el mercado y los problemas. No podemos olvidar que también ha habido una migración desde el huracán y los terremotos, que se suman a la pandemia”.

“Distintos factores apuntaban a que habría menos asesinatos este año, pero hay que tener cuidado, porque cuando se reabre, salen a ajustar cuentas que se acumulan, como pasó hace unos meses”, comentó Cepeda, al recordar la racha de asesinatos que incluyó un fin de semana con diez asesinatos en octubre.

Según las estadísticas, en San Juan se han registrado 56 asesinatos menos que en el 2019. También se observan bajas en Guayama (15), Ponce (12) y Caguas (11).

En cambio, se hay aumentos en Humacao y Mayagüez, con nueve asesinatos más que en el año pasado. También hay incrementos Aguadilla (6), Carolina (5) y Arecibo (4).

“No podemos olvidar tampoco los casos de violencia intrafamiliar y violencia de género que hayan surgido por el encierro”, dijo Cepeda. “Le corresponde al gobierno tomar las medidas de salud y economía evitar que vuelvan a aumentar”.

Para el director de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC), Rolando Trinidad, la contestación tampoco es sencilla, aunque considera que los planes de vigilancia de la Uniformada sí han tenido efecto.

“Son muchos los factores”, sostuvo. “Sin lugar a dudas, la pandemia ha contribuido en un momento dado a que no siguiera incrementando los asesinatos. Pero, igualmente cierto es que alguien que no respeta la vida de otras personas, menos va a respetar una orden ejecutiva. Así que no se pude decir que ha sido la pandemia el único factor”.

Aseguró que “hay planes de trabajo que llevan los comandantes en las áreas policiacas, con oficiales en las calles que hacen valer no solo la orden ejecutiva para velar por la salud, sino de igual forma tratando de detener los asesinatos, que muchos son por acecho y no se pueden predecir”.

Recalcó que la mayoría de esos crímenes tienen que ver con el tráfico de narcóticos y armas de fuego.

“Hay distintas modalidades, pero al final se debe a ese mundo, donde le ponen precio a la vida de otra persona. Si sale de su entorno, quizás la policía le puede prolongar la vida, pero, si no, quizás en dos o tres días esas otras personas cumplen con su misión”, lamentó.

De otra parte, el jefe de las unidades de investigación a nivel de la Isla señaló que las mismas condiciones provocadas por la pandemia han establecido complicaciones para las autoridades en el proceso de las pesquisas y acusaciones.

“Los esclarecimiento se mueven dependiendo de la cooperación ciudadana (para ofrecer testimonios) y del sistema de justicia”, dijo el teniente coronel. “Si el Departamento de Justicia no se mueve con la rapidez que se necesita, no se pueden radicar los cargos. Esto es como una línea de producción de una farmacéutica. Si no se atiende a tiempo el producto, a veces se daña lo que se construye”.

“Tenemos problemas por la pandemia, con tribunales trabajando a un 30%, fiscalía a un 25% de capacidad y las instituciones penales, por sus protocolos para proteger a la población penal, con limitación en el movimiento de los presos a los tribunales”, abundó. “Todos son factores que contribuyen a que se retrase la radicación de cargos y a sacar a los individuos de las calles. La responsabilidad no es única de la Policía de Puerto Rico”.

La Policía registró 592 asesinatos en el 2015, 700 en el 2016, 710 en el 2017, 639 en el 2018 y 606 en el 2019.