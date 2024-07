Tras confidencias recientes: harán pruebas de ADN a una persona para saber si es Rolandito

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, indicó que están en comunicación con agencias de ley y orden de un estado que no quiso precisar “para no dañar la investigación”, como parte del proceso de corroborar confidencias de que esa persona se trata de Salas Jusino, quien desapareció a sus 4 años y este octubre cumpliría 30 años.

Recordando que decenas de confidencias se han descartado en el pasado, “tengo que decir que en este caso en particular, la información y la inteligencia ha sido importante” en base “a unos datos particulares” relacionado a unas características que son “muy similares a lo que es la última foto de Rolandito”.

Por su parte, Torres explicó que todavía no se han realizado las pruebas, pero “puedo garantizar que se van a hacer una vez ubiquemos a la persona, porque la vamos a ubicar”.

Añadió que “hemos estado trabajando con las agencias de ley y orden de un estado en particular donde hemos hecho una serie de vigilancias, pero no hemos determinado el momento de ese contacto inicial, que es donde nosotros vamos a buscar no solo entrevistarlo, sino lograr confirmar si en efecto es él o no”.