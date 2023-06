Han pasado 1,265 días desde que el agente Iván Cruz Ayala no sabe de su mamá, Alma Elsie Ayala Ayala, quien desapareció el 8 de enero de 2020, y cuya búsqueda continúa activa en la Policía.

“A pesar de que soy agente de la Policía, he tenido que fungir dos funciones: tratar el ser humano y el agente de la Policía recto. Sé que son procesos que tardan, pero sé que mis compañeros no me van a desamparar. Ya sea cuando me retire o sea en la agencia, tal vez, recibiré una llamada indicándome que encontraron su cuerpo o que ya se pudo procesar a una persona de interés”, compartió el oficial, que reportó la desaparición de su progenitora, entonces de 69 años de edad.

Ayala Ayala es una de las 27 adultas y 34 adolescentes que permanencen desaparecidas desde 2020, de acuerdo con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas del Negociado de la Policía. De ese total, seis féminas fueron reportadas como desaparecidas en abril y mayo de este año.

PUBLICIDAD

“Cuando me encontraba trabajando (en 2020), recibí una llamada de mi abuelita, que mi señora madre no le contestaba. Me desesperé, y fui a buscarla ese día a la casa”, narró el agente Cruz Ayala.

Al llegar a Barrio Obrero, en Santurce, la residencia estaba cerrada. Todo parecía estar en orden. “Pero lo que me estuvo raro fue que encontré su celular y todas sus prendas… Ella nunca dejaba sus cadenas y siempre tenía su celular encima”, puntualizó.

La búsqueda inició de inmediato. Fueron muchas las llamadas a familiares, ya que Ayala Ayala era madre de tres y abuela de cinco. La última persona que la vio fue su vecina, quien le compartió que recordó verla caminando con un mahón y una camisa clara.

“Ese mismo día, a las 8:00 de la mañana, ella me llamó para saber si había desayunado. Como me encontraba un poquito ajorado en el trabajo, le dije: ‘Te llamo por la tarde’. Y ella me dijo: ‘Ah pues, me llamas’. Me echó la bendición, como todos los días”, contó sobre las últimas palabras que escuchó de ella.

Apenas dos días antes de su desaparición, Ayala Ayala y su hijo habían regresado de un viaje familiar a Orlando, en el estado de Florida. En la foto que escogieron para su requisitoria -hoja que circula la Policía para buscar a personas desaparecidas-, Ayala Ayala tenía una camisa roja con el personaje de Minnie Mouse y un prendedor que leía “primera visita” al parque de Walt Disney World.

“Ha sido duro. Mi madre fue excepcional. Fue madre y padre. Gracias a la ayuda de los psicológos de la Policía, pude reponerme, pero es una pérdida de un ser humano que uno ama, y no saber el paradero… pues tengo que ser fuerte”, expresó.

PUBLICIDAD

La investigación sigue abierta. En junio de 2021, se sospechaba que la entonces pareja de Ayala Ayala, Sixto González Massa, con quien tenía una relación de dos años podría ser el responsable. Cruz Ayala aseguró que el hombre nunca le llamó para ayudar en la búsqueda, y que, cuando intentó contactarlo, le respondió de forma “hostil”.

Tras una orden de allanamiento en respuesta a una orden de arresto por cargos de violación a la Ley de Armas, se hizo una búsqueda en la finca de González Massa, en Aguas Buenas, pero nunca se encontró el cuerpo. El hombre de 72 años fue hallado “no culpable” por esas denuncias, en noviembre de 2022.

“Dentro de mi corazón, yo sé que él sabe dónde está mi mamá”, indicó Cruz Ayala, al resaltar que sigue atento a la pesquisa.

Al reiterar que el dolor sigue presente, comentó que, de las cosas más difíciles en este proceso, ha sido darle apoyo a su abuela, de 94 años.

“Le hice una promesa que iba a seguir buscándola, y a veces, la veo con la cara de nobleza y tristeza... Sé que ella tiene fe de que su hija aparezca”, manifestó con mirada sombría.

El perfil de las mujeres desaparecidas

Entre enero de 2020 y mayo de 2023, 728 adultas y 619 féminas menores de edad fueron reportadas como desaparecidas. De estas, 701 adultas y 585 menores fueron localizadas, por lo que más del 90% de las mujeres reportadas son halladas por las autoridades, según la sargento Daimy Viña Vega, coordinadora de la Oficina de Investigaciones de Personas Desaparecidas de la Policía.

PUBLICIDAD

No obstante, la Uniformada no pudo precisar, de inmediato, cuántas, de las que figuran en la lista de localizadas, han sido encontradas sin vida.

Viña Vega aseguró que algunas de las 61 mujeres desaparecidas podrían estar fuera de la isla o sin vida, de acuerdo con información preliminar que manejan.

“El tiempo no existe. Si se entiende que la persona está desaparecida porque no es usual, rápido se hace la querella y hay que investigar. Cuando son casos de féminas, escudriñamos a través de la división de violencia doméstica, mediante COPOP (Centro de Operaciones de Órdenes de Protección)… verificamos si tiene una orden de protección vigente o si ha sido víctima”, explicó la sargento, quien, sin embargo, no pudo detallar tampoco cuántas mujeres, de las listas analizadas desde 2020, tenían historial de violencia doméstica al momento de su desaparición.

No obstante, estimó que, supuestamente, menos del 10% del total de mujeres reportadas como desaparecidas y localizadas tenía historial oficial de violencia de género en la Policía; es decir, que tengan una querella por Ley 54 o una orden de protección. Señaló que son muchas las que están viviendo un ciclo de violencia de género o podrían ser víctimas de algún delito sexual, pero no lo habían reportado.

“Muchas son víctimas y no lo habían reportado porque temen a su agresor. Muchas de ellas, cuando se encuentran, ahí es que sabemos que son víctimas de Ley 54. Hay otras que sí tienen órdenes de protección, o las desaparecen y las asesinan”, comentó Viña Vega.

PUBLICIDAD

Aunque, a base de las estadísticas de la Policía, son más los hombres desaparecidos, estudiosas del tema destacan que existen particularidades en los casos del género femenino, pues podrían deberse a situaciones ligadas a patrones de violencia de género.

Mira aquí las requisitorias de mujeres desaparecidas entre 2020 y 2021:

De enero de 2021 a mayo de 2023, 1,467 hombres adultos y 294 menores de género masculino fueron reportados como desaparecidos. En total, fueron localizados 1,297 adultos y 278 menores. Hasta la fecha, permanece la búsqueda de 170 adultos y 16 menores, según datos oficiales.

De acuerdo con el informe “Mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio”, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitido en 2018, muchos asesinatos de mujeres están precedidos por su desaparición. Además, la desaparición podría estar conectada con crímenes de trata humana y violencia sexual.

Brenda Nydia Montalvo Padilla, de 53 años, desapareció el 27 de marzo de 2021. Su carro fue hallado quemado y con dos disparos justo el día después, en la carretera PR-957, entre Canóvanas y Loíza. Esto podría ser indicador de un evento violento tras su desaparición, según un reporte del Observatorio de Equidad de Género.

Poco más de un año después, la Policía reportó, el 23 de mayo pasado, la desaparición de Judy Enith Torres Pantoja. Su cuerpo fue hallado el martes, en estado de descomposición, bajo un manto en una estructura abandonada, en Naguabo. Sin embargo, la Policía aún espera por la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses para sacar la requisitoria de sus estadísticas.

PUBLICIDAD

Su pareja, Jeison Rijos Martínez, confesó los hechos y se entregó a la Policía, por lo que la fiscalía de Humacao presentó el caso, y se encontró causa para arresto por los delitos de feminicidio, destrucción de evidencia y Ley de Armas.

Otros casos de mujeres que, en años recientes, habían sido reportadas como desaparecidas y luego fueron halladas sin vida son: Rosimar Rodríguez Gómez, Angie Noemí González, Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz.

Mira aquí las requisitorias de mujeres desaparecidas entre 2022 y 2023:

Las estadísticas policiales de desapariciones se van actualizando mes tras mes, debido a las personas que logran localizar con la ayuda ciudadana y de agencias estatales y federales.

“A veces, nos enteramos cuando se encuentra el cuerpo (de una víctima de feminicidio) que la familia no tenía comunicación con esa fémina, y no la reportaron en el momento. Esas primeras de cuatro a ocho horas de investigación son bien importantes porque nos dice si esa persona puede estar en problemas”, abundó Viña Vega.

Las dificultades para dar seguimiento

Uno de los retos que complica el seguimiento a las tareas de búsqueda de estas féminas es la ausencia de una plataforma digital que pueda brindar al público datos actualizados sobre las gestiones de las autoridades. Viña Vega insistió en que trabajan en una nueva página que les permitiría compartir información más veraz y precisa para que la ciudadanía pueda colaborar en los esfuerzos.

“Un avance importante ha sido el que ahora se está manejando la información de una manera más centralizada. La verdad es que todavía no nos queda claro cómo es que está funcionando ese sistema porque la información todavía no se está divulgando de una manera ágil”, insistió, por su parte, la doctora Debora Upegui Hernández, analista de datos del Observatorio de Equidad de Género.

PUBLICIDAD

Otro de los obstáculos que enfrenta la Policía es que, en ocasiones, los familiares de la persona desaparecida se resisten a hacer públicos los datos personales, ya que temen ser juzgados en redes sociales o que personas se enteren de condiciones de salud mental de sus familiares, destacó la sargento. La familia de la persona desaparecida debe autorizar la divulgación de la requisitoria, en la cual se detallan datos generales, como características físicas, además del lugar donde fue vista por última vez y el nombre de quien reportó.

Para Upegui Hernández, resulta preocupante ver la consistencia en las cifras de mujeres que permanecen desaparecidas año tras año. “Hay que mirar cuántas permanecen sin aparecer porque ahí es que está la duda grande de que podrían ser personas que puedan haber sido asesinadas, que simplemente no se ha encontrado evidencia o el cuerpo”, apuntó la especialista en datos que ha investigado feminicidios y desapariciones de mujeres desde 2020.

Además, reiteró la falta de un listado segregado de mujeres que han sido reportadas como desaparecidas, pero que la Policía sospeche que han sido asesinadas por el contexto de su ausencia, historial de violencia de género o confidencias recibidas.

“Se deberían activar mecanismos como un protocolo para trabajar con estas situaciones de sospecha de feminicidio y encaminar también esa investigación. Ellos comentan que investigan eso, pero debería haber estadísticas disponibles”, recalcó.

Upegui Hernández recomendó a las autoridades hacer accesibles esos datos de la relación que hay entre la violencia de género y las desapariciones para que, desde sectores gubernamentales y sin fines de lucro, se puedan establecer estrategias conjuntas de prevención.

“Necesitamos esa información para poder identificar los posibles pasos de prevención y nuevas estrategias que no se hayan pensado o trabajado. Tenemos una gran cantidad de mujeres que no se han localizado y toda vida es importante”, puntualizó Upegui Hernández.

Nota del editor: en una versión anterior de esta historia, se informó que el total de mujeres y adolescentes desaparecidas era 56, pero la cifra correcta es 61.