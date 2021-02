Una mujer en silla de ruedas denunció que fue agredida por una turista en un condominio del Condado en San Juan después de que le pidiera que utilizara mascarilla, de acuerdo con los protocolos de seguridad y la orden ejecutiva del gobierno.

El incidente fue captado en el vídeo de una cámara de seguridad, en el que se ve cuando la turista le lanza en la cara a Cristina Carrasquillo el contenido de un vaso. Las imágenes luego fueron divulgadas a través de las redes sociales, donde han provocado la indignación de la ciudadanía.

La perjudicada expresó que no solo el incidente es parte de un patrón que se ha observado por meses en ese edificio, donde hay múltiples apartamentos de alquiler de corta duración, sino que denunció que la querella en la Policía no recibió la atención adecuada por tratarse de turistas.

En expresiones escritas que envió a El Nuevo Día, Carrasquillo indicó que el pasado 29 de enero salió al vestíbulo del condominio en su silla de ruedas para recoger la entrega de una comida que había ordenado y vio que tres mujeres estaban recostadas de la puerta de cristal por donde tenía que salir.

Como no tenían mascarillas, Carrasquillo les indicó que era requisito utilizarlas.

“Como se rehúsan a ponérsela, les pido que mantengan seis pies de distancia de mí. No lo hacen. Los gritos comienzan. La mujer a mi izquierda, me grita, escupiéndome al hablar: ‘Speak English!’. Me siento impotente y con miedo mientras espero por mi pedido y sigo aguantando la puerta con la silla de ruedas para que no se cierre”, relató Carrasquillo.

Agregó que la persona que debía entregarle la comida no se atrevía a llegar hasta donde estaban los gritos, así que soltó la puerta para buscar la comida y regresó de inmediato “antes de que se cierre la puerta, que es pesada y no la puedo abrir sola”.

“Entonces, observó que las tres mujeres y el hombre que anda con ellas están entrando, con su propia llave a mi edificio. Sí, las mismas que se resisten a usar mascarilla en la calle, entran a mi edificio, donde vive mi ¡madre!, donde hemos pasado un año entero encerradas para no exponernos, donde el ‘reglamento’ es inexistente para cumplir con la orden ejecutiva que obliga a utilizar mascarillas en áreas comunes en todo momento”, expuso.

Añadió que “cuando me voy acercando, le digo a la que está abriendo la puerta (quien a la misma vez está aguantando un trago de alcohol en su mano), que estoy detrás de ella, que por favor aguante la puerta para yo poder entrar. Se voltea, me ve y me grita algo que no logro entender. Acto seguido, siento su bebida a toda velocidad restrellarse en mi cara”.

“Siento el frío de pedazos de hielo dándome duro en la frente. El líquido bajando por mi pecho apesta a alcohol y mi vista está nublada. ¡Me tiró su trago en la cara! Empapada de alcohol y desorientada, me quito los espejuelos sin poder reaccionar; me quedo inmóvil. Ella entra a mi edificio y sube en el elevador, mientras yo sigo afuera. Son turistas quedándose en uno de los tantos Airbnb’s en mi condominio”, expresó Carrasquillo.

Poca acción de la Policía

Indicó que alguien llamó a la Policía, que le tomó la querella. La denuncia fue clasificada como una “agresión simple”.

Sin embargo, Carrasquillo alegó la respuesta recibida fue de que “no pueden hacer nada al respecto porque son turistas y ‘fiscalía lo ignoraría porque son turistas’”.

“Le digo al agente que el edificio es pequeño y de seguro me toparé con ella en algún momento. Le explico lo obvio: que no me siento segura hasta que se identifique en qué apartamento del edificio están y las saquen. Los agentes se me quedaban mirando como si no se les ocurriese nada que hacer. Les insisto que toquen en las puertas, pero como no tienen orden de un juez, no los pueden obligar a salir, me dicen. Entonces dónde queda mi seguridad. La seguridad de todos los que vivimos aquí”, señaló Carrasquillo.

“El agente se atreve a insinuar que ‘quizá tú le agarraste o algo así y esa gente son así...bien agresivos. Esos ‘morenos’ - porque negros les parece ser una palabra ofensiva - vienen de allá... de unos ambientes bien feos y vienen y hacen lo mismo acá'. Su comentario me dejó en una pieza. El agente no sólo estaba insinuando que mis manos paralizadas pudieron haber causado el que ella se enojara y me arrojara el trago en la cara, sino que se le salió lo de racista. ‘¡En serio!’, le contesto, ‘agente, ¿usted se escucha? le estoy informando el comportamiento agresivo de una persona, no que la persona es negra o ‘morena’, como le llama usted’. ¡Un agente de ‘ley y orden’ racista, ya sabemos, lo peligroso que es!”, abundó.

De acuerdo con Carrasquillo, ese no fue un incidente aislado, pues “gracias a los Airbnb’s, el condominio donde vive mi mamá se ha convertido en un motel de mala muerte, expuestos al COVID -19 por quienes precisamente traen el virus a la isla- los turistas, en su mayoría estadounidenses que no siguen el protocolo de usar la mascarilla”.

Carrasquillo indicó que se ha comunicado con la Junta de Residentes, que dejó el asunto para que los residentes dirijan sus quejas directo as los titulares de los apartamentos que se rentan a turistas.

“La situación continúa. Me da ansiedad salir”, manifestó. “Convivimos con turistas que nunca usan mascarillas, embriagados, alborotando. Tenemos cámaras de seguridad, pero no hay guardias”.

Por su parte, el teniente Coronel Samuel Luciano Rivas, comandante interino de la Policía en el área de San Juan, reaccionó en declaraciones escritas.

“Como en todos los casos en los que se requiere la presencia de la Policía, los compañeros llegaron al lugar para atender la situación reportada, la misma se califica como agresión simple. Según la querella, la situación fue atendida de acuerdo a los procedimientos establecidos”, sostuvo el oficial.

“Sin embargo, recordamos que todo ciudadano que entienda que un miembro de la Policía no me actuó correctamente, tiene el derecho de solicitar una investigación administrativa mediante el formulario PPR-311.1 disponible en todos los cuarteles y en el portal web policia.pr.gov”, afirmó.