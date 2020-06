El licenciado Harry Padilla aseguró que su visita de hoy al Tribunal de Bayamón consistió en evaluar los requisitos que necesita para cuando vaya a tramitar la fianza del excorredor de seguros Pablo Casellas.

Después de visitar esta tarde la oficina del Programa de Servicios con Antelación al Juicio, Padilla dijo que todavía no ha pagado la fianza de $2 millones que impuso el tribunal, después de que se ordenara un nuevo juicio por el asesinato de Carmen Paredes.

"No, no la hemos pagado", dijo Padilla. "Estamos en la etapa de evaluar si prestamos o no prestamos la fianza y tratar de cumplir con los requisitos que exige la ley".

Agregó que, aunque "hay derecho constitucional, la fianza tiene una serie de condición con las que hay que cumplir. Antes de yo radicar cualquier cosa, estoy viniendo a examinar cada uno de los requisitos, para cuando venga, estemos completos".

"Son pasos previos... Hay casos en los que no los tienes que hacer, pero en este caso yo entiendo que lo tengo que hacer", abundó el licenciado, quien estuvo acompañado de una de las hijas de Casellas. "La posición es que espero ir camino a prestar la fianza".

Cuando se le preguntó si habían resuelto la identificación del custodio, Padilla indicó que "estamos bregando con todo el proceso".

Ese fue uno de los puntos que salieron a relucir durante la vista en que la jueza Marta Rosario Santana fijó la fianza de $2 millones. En ese momento, Padilla indicó que necesitaba reunirse con el hermano y una de las hijas de Casellas.

La nueva fianza es menor que la impuesta cuando fue acusado originalmente, en septiembre de 2012. En aquel momento, fue de $4 millones.

El Ministerio Público solicitó en la vista que la fianza fuera igual que la original, lo que objetó Padilla.

La jueza finalmente determinó que Casellas Toro había cumplido con las condiciones de fianza durante 17 meses hasta que resultó convicto, por lo que impuso $1 millón por el cargo de asesinato en primer grado, $500,000 por el cargo de destrucción de evidencia y $500,000 por el cargo de violación a la ley de armas.

El proceso inició un día antes de esa vista, cuando el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico anuló el veredicto de culpabilidad de Casellas Toro y ordenó un nuevo juicio.

Padilla había solicitado el nuevo juicio en base a la decisión del Tribunal Supremo federal, que ordenó en abril que los veredictos de culpabilidad en estados y territorios tienen que ser unánimes, como lo dispone la Constitución de Estados Unidos. Casellas Toro fue encontrado culpable por un jurado con votación de 11-1 en enero de 2014.

De forma preliminar, el tribunal de Bayamón estableció el 19 de julio como la fecha para el inicio del nuevo juicio, si para entonces las medidas por el COVID-19 lo permiten.

De cara al nuevo proceso judicial, Padilla se mostró confiado en que su cliente resultará no culpable.

"Tengo fe en que se pueda conseguir un jurado justo e imparcial, punto. Entiendo que una vez (haya) personas justas y ecuánimes, debe mediar un veredicto a favor nuestro", dijo Padilla.