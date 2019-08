El exmonitor federal de la Policía Arnaldo Claudio deberá presentarse ante el Tribunal federal el próximo lunes, 12 de agosto, luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico informaran que supuestamente Claudio reveló información confidencial que pudiera ser producto de su trabajo como parte de la Reforma de la Uniformada.

“El Tribunal ordena a las partes, incluido el ex TCA (Asesor de Cumplimiento técnico) Claudio, que cumplan con las disposiciones de confidencialidad aplicables establecidas en el Código de Conducta para Empleados Judiciales y el Acuerdo de Reforma. Ninguna de las partes o ex TCA Claudio divulgará información confidencial o privilegiada sin autorización judicial previa”, lee la orden firmada este jueves por el juez Francisco Besosa.

El juez recordó en su orden que el deber de confidencialidad continuará aplicando al exmonitor federal y a cualquier agente, empleado o contratista independiente del monitor, aún después de que su nombramiento haya finalizado, según lo establece el Acuerdo de Reforma.

Más temprano hoy, el juez presidente Gustavo Gelpí emitió una orden indicando que las partes en el caso de la Reforma de la Policía le habían informado sobre la presunta divulgación de información por parte de Claudio.

"Las partes informaron al Tribunal ayer (el miércoles) por la tarde que el exmonitor ha revelado públicamente información que es confidencial y/o producto del trabajo bajo el acuerdo de reforma, o que de otra manera viola el Código de Conducta Judicial", explicó Gelpí.

El juez indicó que si bien no está al tanto de la naturaleza exacta de tales divulgaciones ni en condiciones de tomar una decisión sobre el asunto en el momento en que fue notificado y emitió la orden, consideró que el asunto "debe abordarse de inmediato" y ordenó que las partes y el exmonitor federal debían reunirse con un juez, remitiendo posteriormente el asunto a Besosa.

"En consecuencia, el secretario del Tribunal abrirá, con esta orden, un procedimiento misceláneo (un procedimiento de evaluación) que se remitirá a otro juez de distrito de los Estados Unidos. El juez se reunirá inmediatamente con las partes y el exmonitor para garantizar el cumplimiento del acuerdo, las reglas de privilegio y confidencialidad y el Código de conducta", explicó Gelpí.

Acudiría hoy a Justicia estatal

No está claro cuál es la información confidencial que alegadamente ha sido revelada, pero el exmonitor de la Policía confirmó el miércoles que fue citado por el Departamento de Justicia estatal a declarar sobre el chat de Telegram que el exgobernador Ricardo Rosselló compartía con sus asesores y donde se enviaron mensajes haciendo un llamado para “meterle mano (a Claudio)” para que “no fuera un dolor de cabeza en el 2020”.

La cita de Claudio con Justicia estatal fue hoy, a las 10:00 a.m.

Según el exfuncionario federal, los mensajes que se compartieron en el chat demuestran que desde La Fortaleza se orquestó una conspiración en su contra.

“En estos meses he tenido la facilidad de sentarme y leer un poco más en qué llevaba a cabo esa conspiración y hay otros personajes que están implicados en esta conspiración, le puedo decir que me voy a reunir dentro del Gobierno de Puerto Rico y ya he sido citado por Justicia para llevar a cabo un testimonio en cuanto a esto”, estableció Claudio en una entrevista radial (Radio Isla – 1320 AM).

Sobre cuándo empezó la conspiración, el exfuncionario detalló que las acciones en su contra se remontan a 2017, apenas el primer año de la administración de Rosselló.

“Esto no comenzó con el chat, esto comenzó con el señor Alfonso Orona cuando él y el secretario del DSP (Departamento de Seguridad Pública), Héctor Pesquera, llevaron a unos policías a La Fortaleza a interrogarlos sobre la participación del monitor federal y cualquier información negativa que tuviera en contra mí para empezar un proceso”, denunció.

Ante esto, Claudio dijo que se enteró porque unas personas se comunicaron con él para darle constancia de los hechos.

El exmonitor dijo que una vez se enteró de la alegada conspiración la comunicó a las autoridades estatales y federales, pero que no tuvo respuesta.

Cuestionado sobre si tiene evidencias de la supuesta conspiración, aparte de lo que se escribió en el chat, Claudio respondió que tiene “información suficiente” y posibles testigos.