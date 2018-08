El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) le otorgó 40 días adicionales a los fiscales Ramón Mendoza Rosario e Iris Meléndez Vega para investigar si el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, cometió algún delito por estar inmiscuido en doschats de WhatsApp del Partido Nuevo Progresista (PNP), según trascendió hoy.

La determinación, recogida en una resolución que fue firmada el pasado jueves por la presidenta Nydia Cotto Vives y la miembro alterno, Ygrí Rivera Sánchez, se tomó basada en la posibilidad de que haya más funcionarios públicos que cometieron delitos al estar implicados en la controversia.

Según el documento oficial, los fiscales Ramón Mendoza Rosario e Iris Meléndez Vega solicitaron la extensión de tiempo para realizar la pesquisa porque “durante el curso de la investigación de este asunto, han surgido nuevos elementos que apuntan a que otros funcionarios públicos pudieron haber incurrido en actos indebidos o constitutivos de delito”.

El documento no establece nombres ni posiciones que ocupan esos “funcionarios públicos”. Tampoco se dan detalles de qué implicación pudieron tener en la controversia surgida por los mensajes de WhatsApp, en los que se alega que Ramos Sáenz realizó una consulta de un caso que atendía cuando era juez y mientras fungía como presidente de la local de Moca de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) en torno al voto de los encamados.

Debido a la alegada nueva prueba encontrada por los fiscales, el Panel determinó concederles hasta el lunes, 24 de septiembre para culminar la pesquisa y someter un informe en el que se estipulen los posibles delitos que se le podrían radicar a Ramos Sáenz o a los otros funcionarios públicos implicados.

En un principio, los fiscales tenían 90 días para investigar el caso. Ese término vence a mediados de este mes.

Según se estipuló el pasado 17 de mayo, el Panel designó a los fiscales Mendoza Rosario y Meléndez Vega para investigar a Ramos Sáenz, porque "pudo haber incurrido en violaciones a varios artículos del Código Penal, del Código Electoral, así como de la Ley de Ética Gubernamental".

En aquel entonces se emitió un comunicado de prensa en el que también se indicó que se analizaría la evidencia recopilada “a fin de determinar si Itza García Rodríguez, Waleska Claudio, Yoniel y Yesenia Díaz Román pudieron haber infringido la ley por su participación e interacción con el exjuez Ramos Sáenz".

García Rodríguez, quien era la subsecretaria de la Gobernación, fue la que creó los dos chats de WhatsApp, según se estipuló en un informe de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT). Claudio, entretanto, ocupaba el cargo de directora de la Administración para el Sustento de Menores.

La controversia de los chats surgió a principios de año, cuando el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, realizó varios referidos a entidades estatales y federales para que investigasen el contenido de los mensajes enviados por WhatsApp y en los que participaban partidarios del actual gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La controversia llevó a Ramos Sáenz a renunciar a la presidencia de la CEE, así como a su cargo de juez. También provocó la salida de William Villafañe de la secretaría de la Gobernación. No obstante, este último funcionario no es investigado por el FEI, pues no se encontró prueba en su contra que constituyera algún delito.