El juez federal Gustavo Gelpí defendió la designación de Alejandro del Carmen como comisionado especial para la Reforma de la Policía, ante las objeciones planteadas por la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Gelpí rechazó la alegación de la ACLU en cuanto a que Del Carmen no cumple con las calificaciones necesarias para desempeñarse en ese rol, que tiene como objetivo asistir a la Uniformada a cumplir con las disposiciones de la Reforma.

En una orden emitida hoy, Gelpí calificó la moción de la ACLU como un “ataque a la integridad profesional y calificaciones del comisionado especial”.

El juez planteó que el hecho de que Del Carmen haya trabajado en el pasado para la Policía no lo descalifica para desempeñarse como comisionado especial. Además de citar reglamentos judiciales que lo permiten, Gelpí dijo que de no ser posible, él mismo no podría presidir el caso de la Reforma porque antes de ser juez fue procurador general de Puerto Rico, por lo que representó a la Policía en procesos judiciales.

Gelpí también indicó que la ACLU sabía del trabajo de Del Carmen por los pasados tres años, cuando fue parte del equipo del entonces monitor Arnaldo Claudio, antes de que fuera nombrado comisionado especial en diciembre pasado.

Asimismo, Gelpí defendió las credenciales de Del Carmen. Señaló que la moción de la ACLU “irresponsablemente” limita las credenciales de Del Carmen hasta el 2010, lo que “distorsiona la realidad”, lo que “ataca la reputación de un criminólogo doctoral consultado nacional e internacionalmente y experto en prácticas policiacas, incluyendo en asuntos de uso de fuerza, asuntos internos, investigaciones y carpeteo inconstitucional”.

En una moción como “amigo de la corte”, los licenciados Fermín Arraiza y William Ramírez, directores de la ACLU, argumentaron que Del Carmen no cuenta con la experiencia ni pericia necesaria para asistir a la Policía en las fallas que identifique el monitor interino John Romero en el proceso de monitoreo para cumplir con el acuerdo federal, que transó una demanda contra la Uniformada por violaciones a los derechos civiles, que se transó en el 2012 y dio paso a la Reforma.

Los abogados de la ACLU señalaron que la trayectoria de Del Carmen se ha enfocado en el carpeteo racial. También señalaron que “no es un experto en el desarrollo de políticas ni en el cumplimiento relacionado a la supervisión de la Policía en el uso de la fuerza, dos asuntos en el centro de la Reforma actual”.

“De las deposiciones tomadas a Del Carmen en ese caso, la ACLU supo que Del Carmen carece de las cualifcaciones necesarias para llevar a acabo las funciones de comisionado especial”, abundó.

“Del Carmen nunca ha tenido contacto con como consultor con una fuerza policiaca del tamaño de la fuerza de en Puerto Rico y puede que no esté equipado para confrontar los asuntos sistémicos que enfrenta un departamento de ese tamaño”, añadió la ACLU.

En la orden de hoy, Gelpí señaló que Del Carmen ha publicado libros y artículos, además de enseñado y adiestrado sobre la materia dentro y fuera de Estados Unidos.

“Sus credenciales hablan por sí solas y sobrepasan la evaluación limitada de la ACLU sobre su trabajo consultivo en el 2011 y previo en solo dos casos en sus 21 años de carrera”, indicó Gelpí.

De paso, el juez cuestionó la forma de las últimas mociones de la ACLU, al plantear que se distancian de lo que es apropiado para un “amigo de la corte” que no es parte del pleito en el que se expresa.