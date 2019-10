El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó hoy, lunes, la petición especial de autorización para el uso de cámaras y equipo audiovisual para la transmisión y grabación del juicio contra Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos, informó la corte mediante resolución enviada a los medios de comunicación.

De igual manera, la corte declaró "nada que proveer" a la moción en oposición a la transmisión y grabación del juicio sometida por Medina Cardona y sus abogados; Jorge Gordon Méndez, Orlando Cameron Gordon Pujols y Jorge Gordon Pujols.

El proceso judicial comenzará el 24 de octubre en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Medina Cardona, quien sometió una moción de "no culpabilidad" el pasado 15 de octubre, enfrenta tres cargos por los hechos ocurridos el 18 de agosto en Villa Marina Boulevard en Fajardo.

De acuerdo a la fiscalía, Medina Cardona, supuestamente, le disparó a Mercado Ríos en el cuello en medio de una disputa por un celular.

"Se autoriza la cobertura electrónica del juicio en su fondo contra Medina Cardona, pautado para (comenzar) el 24 de octubre, siempre que ello sea en la Sala 305 del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo y a través de la Oficina de Prensa y Relaciones con la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales", resaltó el Tribunal Supremo en la resolución.

No obstante, el Tribunal Supremo recalcó que si las partes optan por celebrar un juicio por jurado, el proceso de selección de los miembros no se grabará ni transmitirá. Del mismo modo, no se le permitirá a los medios enfocar sus cámaras sobre los miembros del jurado durante el juicio.

Por su parte, el juez o jueza a cargo del proceso tendrá la potestad de prohibir la transmisión de "procedimientos de naturaleza confidencial, según establecido por ley o así dispuesto por orden judicial". Además, podrá ordenar la suspensión del uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual para evitar la difusión de la presentación de evidencia, de cualquier documentoo testimonio de naturaleza confidencial o sensitiva.

Además, no se permitirá llevar a cabo entrevistas para difusión, ni tomar fotos o vídeo, en los pasillos adyacentes a la entrada del salón donde se lleva a cabo el procedimiento o donde se estén llevando a cabo otros procesos judiciales.

El juez Erick V. Kolthoff Caraballo emitió un voto particular de conformidad, mientras que los jueces asociados Edgardo Rivera García y Mildred G. Pabón Charneco disintieron y hubiesen provisto un "no ha lugar" a la petición especial.