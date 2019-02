La Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) se comprometió esta tarde a no realizar manifestaciones que puedan interrumpir las labores administrativas en la Universidad de Puerto Rico (UPR) hasta el próximo 30 de abril y así no impactar el proceso para que la institución mantenga su acreditación.

Como parte de una vista judicial en la sala de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal Superior de San Juan, tanto el sindicato como los representantes de la administración universitaria acordaron que no se realizarán piquetes ni en la Administración Central ni en los 11 recintos como parte de las acciones que toman en medio de la negociación de su convenio colectivo.

El viernes, la administración de la UPR radicó un recurso contra el sindicato para impedir que sus manifestaciones presuntamente interrumpan las labores de la institución. El presidente universitario, Jorge Haddock Acevedo, argumentó que las acciones de la Heend ponen en riesgo el proceso para que la UPR mantenga su acreditación de la Middle States Commission on Higher Education.

"Siempre hemos apoyado a la Universidad de Puerto Rico, la defensa de la Universidad de Puerto Rico", expresó la presidenta de la Heend, Jannell M. Santana, al salir de la sala judicial.

"Es justo que se hagan los trabajos necesarios para mantener nuestra acreditación", añadió la líder sindical.

Edwin Rivera, uno de los abogados de la Heend, explicó que el acuerdo no implica una aceptación del sindicato de las alegaciones que realizó la administración universitaria en su demanda.

Por su parte, uno de los abogados de la UPR, Ferdinand Ocasion, se mostró complacido con el acuerdo propuesto por la unión y sostuvo que es posible que las negociaciones del convenio culminen antes del 30 de abril.

La decisión se dio luego que la jueza Roques Arroyo declarara no ha lugar la petición de un entredicho provisional solicitado por la UPR para evitar las manifestaciones de la Heend.

La Heend anunció a principio de este mes el inicio de estrategias con el fin de ejercer presión en la negociación de su convenio colectivo, ante la posibilidad de que la administración elimine las exenciones de matrícula para sus hijos y cónyuges, así como reducir drásticamente las aportaciones patronales a sus planes médicos.