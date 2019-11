No hay nada concreto, pero el exjefe de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Esteban Pérez Ubieta, hizo un acercamiento al fiscal especial Manuel Núñez Corrada para iniciar conversaciones que, si prosperan, pudiesen conducir a la negociación de un acuerdo.

Núñez Corrada señaló a El Nuevo Día que con el fin de iniciar una posible negociación se reunirá en diciembre con los abogados del acusado de intervenir indebidamente en las operaciones públicas, de falsedad ideológica y del archivo de documentos falsos. Estas interlocuciones entre las partes son comunes en estas etapas de los procedimiento criminales.

“No me anticipo a nada. Ellos me ofrecen conversar y voy a escucharlos”, dijo el fiscal especial, al preguntársele qué no sería negociable.

Esta mañana se celebró ante el juez Aldo González Quesada, del Centro Judicial de San Juan, una vista con antelación al juicio en la que los fiscales Nuñez Corrada y Emilio Arill García entregaron al abogado Antonio Sagardía documentos correspondientes al descubrimiento de prueba.

El juicio quedó pautado para el 16 de enero de 2020.

El pasado 2 de octubre el juez Rafael Taboas Dávila encontró causa para juicio contra Pérez Ubieta en siete de los 10 cargos que se le imputaban. Esas denuncias están relacionadas a sus funciones como administrador de la Adsef, las que ejerció entre 2009 y 2012.

Al exfuncionario se le acusa de supuestamente alterar, en 2010, el proceso de evaluación de compañías para ofrecer servicios a participantes del programa federal Tanf con el único fin de favorecer a las empresas Torna-Sol Inc. y Platinum Advisors Corp., cuyos dueños han estado ligados a administraciones del Partido Nuevo Progresista.

Platinum Advisors pertenece al exrepresentante novoprogresista Pedro Figueroa Costa. Mientras que Torna-Sol era presidida por Dana Cruz Pérez, quien fue directora del Departamento de Desarrollo Económico, Turismo y Vivienda del Municipio de San Juan durante la administración de Jorge Santini.

Compañía de la esposa

A su salida del Tribunal y a preguntas de este medio Pérez Ubieta afirmó que no presta servicios a la empresa de su esposa Janet Santana Frasqueri, quien tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico a través de la corporación J. Santana & Associates.

No obstante, no emitió más comentarios relacionados a los negocios de la compañía de su esposa.

La empresa registrada en agosto de 2009, cuando Pérez Ubieta dirigía la Adsef, ha firmado contratos entre enero de 2017 y septiembre de 2019 que comprometen $1.4 millones en fondos públicos con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Administración de Vivienda Pública, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, la Comisión Conjunta de Fondos Legislativos, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) e incluso la Adsef.

Según una historia publicada por el medio digital Noticel, los servicios que Santana Frasqueri ofrece a través de la AAFAF, le requiere asistir a la gobernadora en asuntos relacionados con el cumplimiento gubernamental con programas federales que asignan fondos a la isla.

Durante la administración de Luis Fortuño, la corporación J. Santana & Associates tuvo contratos con el Departamento de Educación, el Departamento de la Vivienda, la Administración de Desarrollo Laboral, el Departamento del Trabajo y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Esos contratos sumaron $945,600.