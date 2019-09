El juez del Tribunal de Fajardo Glenn Velázquez Morales rechazó hoy, martes, rebajar la fianza de $1,150,000 que le impuso a Jensen Medina Cardona por los cargos que pesan en su contra por el asesinato de Arellys Mercado Ríos el pasado 18 de agosto.

El juez Velázquez Morales tomó la determinación tras evaluar, durante cerca de tres horas y media de vista, cuatro testimonios presentados por los abogados de defensa Jorge Gordon y Orlando Cameron Gordon y una declaración jurada de un testigo del Ministerio Público.

“Me parece que es una decisión pensada que hizo el juez, paso a paso, testigo por testigo. Escuchó los contrainterrogatorios, surgió información adicional. Ustedes vieron las discrepancias, esta persona (Medina Cardona) miente consecuentemente”, manifestó el fiscal de distrito Yamil Juarbe al salir de la sala 307 del Centro Judicial de Fajardo.

“Don Jensen no es una persona veraz, sino es una persona mendaz, para salirse con la suya”, añadió Juarbe.

El fiscal aludió a las presuntas discrepancias en los testimonios de la madre del imputado, Mildred Cardona, y Wilfredo García, oficial que entrevistó a Medina Cardona en la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), cuando se discutieron detalles de los ingresos económicos del imputado y la cantidad de vehículos de motor que tenía a su nombre.

El oficial de la OSAJ mencionó que, en la entrevista con Medina Cardona, este le dijo que ganaba entre $6,000 y $7,000 mensuales. Sin embargo, la madre del imputado testificó que su hijo ganaba entre $3,000 y $3,400 mensuales.

“La defensa presentó la prueba de una madre que no conoce a su hijo, un hijo que a los 17 años se fue de la casa y no ha vuelto, la señora Mildred le informó a usted (al juez) de lo que ella pensaba que ganaba su hijo, información que presenta discrepancias”, argumentó el fiscal Eduardo Beale en su turno de argumentación.

Sobre los vehículos de motor de Medina Cardona, su madre aseguró que tenía “tres carros: dos guaguas blancas y una gris”.

Además, a preguntas de la fiscalía, indicó que desconocía de una camioneta Dodge Ram negra que está a nombre de su hijo y que está registrada en el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Mientras, el oficial García indicó que, durante la entrevista, el imputado informó que tenía solo una guagua Porsche Cayenne y una Ford Transit, que utilizaba para trabajar.

Una tercera testigo presentada por la defensa, identificada como Gloribel Cruz, que tiene un sobrino en común con Medina Cardona, añadió que, entre los autos, también había una “guagua Honda” que no había sido mencionada por Cardona ni por García, para un total de cinco vehículos de motor, de los que no hay certeza respecto a si son propiedad o no del imputado.

“Ya ustedes vieron, por las preguntas que hizo este servidor y los compañeros, cómo marean la verdad”, comentó Juarbe a preguntas de la prensa.

Durante la vista trascendió que la madre del imputado ha recaudado fondos entre sus familiares y vecinos para pagar la fianza. Sin embargo, la cifra recaudada hasta el momento asciende a $8,000.

Por su parte, los familiares de Mercado Ríos se expresaron satisfechos tras la determinación y aseguraron estar listos para la vista preliminar en contra de Medina Cardona que se retomará mañana, miércoles, en la sala 305 del tribunal de Fajardo.

“Vamos a estar todos los días hasta el final en el que se encuentre culpable y sea sentenciado al máximo”, declaró Lee Meléndez, esposo de la prima hermana de la infortunada.

El ministerio público reiteró que la prueba que tienen contra Medina Cardona es “robusta” por lo que aseguraron estar listos para sustentar los cargos imputados, durante la vista preliminar.

“Estamos listos para prevalecer mañana, nos tardaremos el tiempo que nos tardemos, hagan las preguntas que hagan la prueba es robosta, la prueba es sólida. Hoy mismo me llegaron más resultados de otras pruebas y se enterarán mañana”, resaltó Juarbe añadiendo que la prueba cuenta con evidencia científica y fílmica.

Durante la primera vista preliminar celebrada el pasado 3 de septiembre, la fiscalía había informado que contaba con, al menos, 21 testigos que serían presentados durante el proceso judicial oficiales de la Policía de Puerto Rico, patólogos del Negociado de Ciencias Forenses, entre otros.

Sobre Laura Rodríguez, quien presuntamente acompañó a Medina Cardona la noche de la muerte de Arellys Mercado Ríos, Juarbe sostuvo que “ustedes van a saber muy pronto de doña Laura. Eso sí se lo puedo garantizar”.

El nombre de la mujer se escuchó en sala durante los testimonios de la madre del imputado quien la identificó como su pareja actual, aunque “se separaron hace poco”.