El Departamento de Justicia radicó hoy 41 cargos contra una mujer que se apropió de $27,000 mediante el cambio de cheques falsos, informaron hoy la secretaria de esa agencia, Wanda Vázquez Garced, y el director de la División de Delitos Económicos, Alexis Carlo.

La jueza Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Karem Marie Colón Green y le fijó una fianza de $41,000.

Según la acusación, Colón Green cambió en efectivo 12 cheques fraudulentos de la compañía Dorado Beach Golf Management LLC, entre el 30 de noviembre de 2017 y el 5 de diciembre de 2017, en los municipios de Ponce, San Juan, Guaynabo y Bayamón.

La mujer intentó cambiar por efectivo el último cheque de $3,140 el 6 de diciembre de 2017 en una sucursal de FirstBank, pero el personal estaba advertido sobre la presunta falsedad de los cheques y se percató. Cuando la acusada observó que el banco estaba verificando, se va de la institución bancaria.

La oficina de contraloría de Dorado Beach fue la que identificó un débito en la cuenta corporativa de nómina que no correspondía. Corroboraron que el cheque en efecto no era de Dorado Beach y procedieron a hacer las gestiones para cerrar la cuenta, por lo que el banco emitió una alerta a sus sucursales. No obstante, antes de poder completar el proceso, la sospechosa cambió 11 cheques adicionales.

La fiscal Luisa M. Vázquez Cruz, quien investigó junto al agente Rafael Díaz Berríos de la División de Robo a Bancos del Negociado de la Policía, radicó en su contra 12 cargos por violar el Artículo 182 por apropiación ilegal agravada; un cargo por tentativa de apropiación ilegal agravada bajo el Artículo 182; 13 cargos bajo el Artículo 209 por apropiación ilegal de identidad; 13 cargos por violación al Artículo 217 por posesión y traspaso de documentos falsificados; un cargo por fraude bajo el Artículo 202; y un cargo por tentativa de fraude.