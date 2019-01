La licenciada Jane Becker Whitaker, abogada de la agente municipal Yenetamie Díaz Zayas, defendió ayer la enmienda a la demanda contra el exalcalde de Guaynabo,Héctor O’Neill, al asegurar que no actúa de “mala fe” y que no pretenden dilatar el proceso con los cambios sometidos al tribunal federal.

De esta manera, Becker Whitaker reaccionó a la moción de oposición sometida por la defensa de O’Neill hace varios días, al oponerse a la enmienda de la demanda.

En la demanda enmendada, Díaz Zayas alegó que todavía O’Neill provoca que sufra represalias en su empleo, al dar instrucciones a empleados municipales, pese a que ya no es el alcalde.

También denunció que el pasado 23 de diciembre O’Neill fue “al puesto de la oficial Díaz y se mantuvo detrás de ella por más de una hora como una forma de intimidarla mientras su supervisor, teniente Echevarría, observaba”.

Por su parte, la defensa de O’Neill planteó que “una lectura de las enmiendas, en consideración de la cronología de las radicaciones en este caso, evidencia la mala fe de los demandantes y los motivos de dilación en la radicación de la demanda enmendada”.

En su reacción, Becker Whitaker “los demandantes no tienen ningún motivo dilatorio”.

“Los demandantes y el Municipio (de Guaynabo) han enviado su información de Regla 26; los demandados individuales no lo han hecho. No ha habido ningún daño fallo repetido que se tenga que curar en la demanda original”, mantuvo.

“Los demandados individuales no se perjudicarán por la enmienda, debido a que la litigación está en los estados iniciales”, agregó. “Los demandados individuales no argumentan, porque no pueden, que la enmienda sería fútil”.

Asimismo, aseguró que la “enmienda busca lo que proveen las reglas: “cura deficiencias en la demanda original. Los demandados individuales piden al tribunal aplicar estándares contrarios a la Regla 15: permitir enmiendas que la justicia requiere. Los demandantes le piden al tribunal aplicar ese estándar”.