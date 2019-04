El exponente urbano René Pérez confía en salir airoso luego de dos días de enfrentar un juicio junto a su hermano Eduardo Cabra por el reclamo de un un cuarto de millón de dólares por parte de su exmanejador José Luis Colón en el Tribunal de San Juan.

La jueza Aileen Navas se reservó hoy el fallo en sala para posteriormente notificar a las partes.

"Es un caso bastante obvio. Confío que vamos a salir bien y si no, no pasa nada", indicó Pérez a su salida de la sala 603 del tribunal.

Una vez terminó el desfile de prueba en sala, la abogada de Pérez indicó a la magistrada que se sostenían en la reconvención (contrademanda) por la cantidad de $32,000.

Entretanto, el exmanejador de Calle 13 dijo tras la culminación del juicio que considera a Pérez como un hijo a pesar del litigio que entabló hace diez años en contra de Residente y Eduardo Cabra (Visitante).

"Lo conozco más allá de los diez años de esto. Soy padre y uno a los hijos los quiere sean traviesos o no. Lo veo (como un hijo). Son artistas que uno ayudó en su gestación. No me sorprenden muchas cosas, confío en Dios y en tribunal, ya que esto se reduce a una deuda y para no pagarla hay que buscar... tengo 25 años de casado. Nada de eso es real", aseguró Colón en relación a las declaraciones de Pérez en sala quien afirmó que su exmanejador estando casado compartía con otras féminas.

Temprano en el tribunal, el cantante dijo a la prensa que "esto es una tontería que puede pasar a cualquiera y esto no es un problema grave del país y están aquí todos y deberían estar cubriendo muchas cosas más interesantes que yo”.

Ante la situación que está viviendo, Pérez exhortó a los artistas noveles a prepararse correctamente antes de incursionar en el negocio de la música sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual, entre otras cosas.

"Es importante que los artistas jóvenes se tienen que instruir bien y prepararse bien para que manejadores no se aprovechen de ellos. He visto cómo chamaquitos saliendo dentro del género urbano y conozco a varios que lo que tienen es un abuso y lo veo y lo puedo creer. Muchos no saben lo que es el 'publishing' y eso es triste. Este caso se basa en eso que no teníamos idea de lo íbamos y llegamos hacer a nivel de transcendencia", afirmó Residente.

Visitante, por su parte, reiteró que en su caso él tenía un vínculo mayor con Colón y la relación se cortó por completo.

"Esto es parte del trabajo. Esta demanda empezó en el 2009 y para mí ha sido reconectar con esa época. Calle 13 se rompió hace cuatro años y con él (Colón) hace nueve", afirmó.

Los artistas del género urbano son representados por las abogadas Mary Jo Méndez y Judith Berkan.

Testifica un perito

Esta mañana le tocó testificar al licenciado Enrique Castellanos, quien discutió, según su informe como perito, todo lo relacionado a derechos de autor y propiedad intelectual que cobijan los acuerdos y contratos en la industria musical.

En el interrogatorio por el licenciado Alfredo Cruz, el testigo de la parte demandante declaró que la "norma" en la industria musical es que el manejador comisiona el 20% bruto de la producción discográfica. Según su informe en sala, Colón debió recibir en regalías, comisiones y trabajo realizado el 20% bruto de las cuatro producciones de Calle 13 durante la vigencia del acuerdo que existía entre ambaspartes.

Sin embargo, ante las preguntas de la abogada de Pérez y Cabra, el licenciado Castellanos reconoció que esa cantidad de dinero podía ser mayor o menor, ya que admitió desconocer el acuerdo y las estipulaciones del mismo referente a las cuantías que cada parte debía recibir por la reproducción de los discos en las diferentes plataformas que van desde la radio hasta digital.

Además, se discutió en sala la injerencia, funciones y relaciones de la American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) y de Broadcast Music Inc. (BMI) en la industria musical.

Declara René Pérez

Luego, la licenciada Méndez solicitó la desestimación del caso, ante el alegato de que el demandante no había probado la naturaleza del caso. La jueza declinó la petición e indicó que quería escuchar en la tarde de hoy todavía prueba del caso.

Luego del receso decretado a la 1:45 p.m., el proceso continúo con la declaración de Residente.

La voz de "Calma pueblo" admitió esta tarde que su relación con su exmanejador Colón fue inicialmente de confianza absoluta en su trabajo. No obstante, reveló que la ruptura con Colón fue a consecuencia de la falta de compromiso y responsabilidad del exmanejador con el grupo Calle 13.

Residente afirmó que fueron varios sucesos los determinantes para la ruptura con Colón.

"Eran cosas que tenían que ver con honestidad, por ejemplo, verlo casado y janguendo con mujeres. Nosotros estábamos tocando y siempre había un desorden y como manejador él no atendía eso, había veces que lo veía bebiendo en vez de atender las cosas del grupo. Él (Colón) se estaba viviendo la película... yo también me estaba viviendo la película en ese tiempo salía con Denise (Quiñones) y hasta lindo me creía. No era una cuestión de moral era comportamiento indebido con la marca de Calle 13. Entendíamos que era un atraso en nuestra carrera. Le dije a Eduardo que le dijera que tenía que despedirlo, pero me tocó a mí", aseguró el artista a preguntas de su abogada Méndez durante interrogatorio que lleva a cabo ahora en la sala 603.

Pérez, de 41 años, declaró además sobre su relación inicial con el sello White Lion y su desconocimiento sobre la industria de la música. A través de los directivos de la empresa White Lion narró que llegó a conocer al exmanejador Colón.

"Mi experiencia era cero. No sabía nada de la industria musical. Nos sentamos hablar en reuniones, pero todo era en relación al 'booking' de los shows", relató del inicio de su relación con Colón, propietario de Contra Corriente.

Colón alega en la demanda que Pérez terminó la relación abruptamente en el verano de 2010, en momentos en que comenzaba una gira por Europa, que supuestamente el manejador había conseguido a través de un acuerdo que había establecido con el también promotor Ángelo Medina.

Cabe destacar que Colón nunca firmó un contrato con la agrupación Calle 13.

Durante la vista de ayer Visitante describió cómo se deterioró la relación de la agrupación de música urbana con Colón.

Durante su testimonio, Cabra relató que integrantes del grupo comenzaron a sentir malestar con la labor de Colón por inconvenientes que comenzaron a surgir por su gestión, mientras que después tuvieron dificultades en comunicarse con el manejador.