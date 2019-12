Los abogados de Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos en una marina en Fajardo, negaron este lunes las alegaciones del Ministerio Público respecto a que las armas de fuego del señalado fueron ocupadas con la autorización implícita de uno de ellos.

“A solo días de la celebración del juicio en su fondo, el Ministerio Público pretende, sin más, que se descalifique al bufete completo y que el señor Medina Cardona quede huérfano de representación legal”, sostuvieron los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols, en su oposición a una solicitud de descalificación presentada por los fiscales Eduardo Beale, Diannette Aymat y Jaime Perea la pasada semana.

En la petición ante el Tribunal de Fajardo, el ministerio Público alegró que los abogados violentaron cuatro cánones éticos. La defensa de Medina Cardona tenía hasta hoy para responder.

“Rechazamos la existencia de cualquier conflicto o potencial conflicto ético por parte de los abogados que suscriben”, apuntaron los licenciados, al tiempo que instaron al Tribunal a proceder con la celebración de una vista evidenciara para discutir el asunto. La controversia será atendida el 18 de diciembre.

Según la fiscalía, fueron los abogados de Medina Cardona quienes permitieron a la Policía y al Ministerio Público acceder a las armas propiedad del acusado. Ese argumento, según los fiscales, derrota el planteamiento de la defensa de que las autoridades obtuvieron las armas de forma ilegal porque no medió una orden judicial de registro y allanamiento adecuada.

“El Estado esgrime que los suscribientes alegadamente intentaron, de manera deliberada, inducir a error al tribunal llevándolo a engaño. Nada más alejado de la verdad”, dicen los abogados.

La defensa argumenta que el agente de la Policía que diligenció el allanamiento solo le mostró una de las tres órdenes que habían sido expedidas por el juez municipal José Caballero y que no le entregó copia de ninguno de los tres documentos, “por lo que el Lcdo. Cameron Gordon no podía saber hacia dónde estaban dirigidas las otras dos órdenes de registro y allanamiento”, reza la oposición. No queda claro en la respuesta de los abogados si Cameron Gordon solicitó acceso a las órdenes cuando

Los abogados de Medina Cardona se amparan en la presunta ilegalidad en la forma que se consiguieron las armas cuando fueron a la casa de la hermana del acusado, para solicitar la supresión de evidencia.

De acuerdo con los fiscales, los agentes de la Policía llegaron a las armas porque uno de los abogados de Medina Cardona los llevó a la residencia de la hermana.

“Estando allí, bajo el pretexto de que tenía una orden para ocupar las armas de fuego antes mencionadas, le solicitó a Glenda Lee Medina Cardona, hermana del acusado-peticionario, le entregara las armas de fuego pertenecientes al señor Medina Cardona”, argumentaron los abogados.

“Ante dicha solicitud y alegada orden, la señora Medina Cardona le señaló e informó donde vivía su hermano y la posibilidad de donde se encontraban las armas de fuego buscadas. Con dicha información, el agente Alejandro Velázquez entró al cuarto donde vivía el señor Medina Cardona, el cual registró y ocupó las armas de fuego anteriormente mencionadas”, continúa el relato de los licenciados.

Los fiscales alegan que las supuestas violaciones son por litigios injustificados (canon 17), el abogado como testigo (canon 22), sinceridad y honradez (canon 35) y la preservación del honor y dignidad de la profesión (canon 38).