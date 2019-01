La jueza Zahira Torres, del Centro Judicial de Ponce, determinó hoy, martes, causa probable contra Carlos Pacheco Santiago y Loreinne Bonet Torres, coacusados en el asesinato de la joven teatrera Valerie Ann Almodóvar.

El inicio del juicio quedó pautado para el próximo 28 de febrero luego que ambos acusados renunciaran al proceso de vista preliminar. La lectura de acusación será el 6 de febrero.

Ambos acusados aseguraron en sala que tomaron la determinación "libre y voluntariamente".

"Al renunciar no se va a aquilatar la prueba... en esta parte del proceso lo que se evalúa es la probabilidad de haber cometido los delitos que se le imputan...", expuso la jueza a los acusados que reafirmaron entender la decisión tomada.

"Esto es parte del proceso en este tipo de caso. Ellos renunciaron de forma libre y voluntaria al acto de la vista preliminar", expresó el fiscal Idelfonso Torres al salir de sala.

Contra Bonet Torres pesan dos cargos por violaciones a los artículos 280 (encubrimiento) y 285 (destrucción de prueba) del Código Penal. Mientras, Pacheco Santiago solo está acusado de encubrimiento.

Los acusados llegaron a la sala 402 del Centro Judicial de Ponce cerca de las 11:30 a.m. Estaban escoltados por un grupo de oficiales de la Policía que se mantuvo a su lado en sala. Ninguno hizo expresiones.

Aunque aseguró que no se ha llegado a ningún acuerdo con los acusados, quienes serán utilizados como testigos contra Cornier Torres, el fiscal no descartó esta probabilidad en una etapa futura de los procesos. "No descartamos nada en estos momentos. Por parte del Ministerio Público no hay ningún tipo de acuerdo u ofrecimiento", sostuvo Torres.

"Ellos han sido notificados desde el día número uno que son parte de los testigos que el Ministerio Público va a presentar a declarar en contra del señor Juan Luis Cornier Torres, quien es el acusado del asesinato de Valerie Ann", agregó el fiscal, quien no detalló si los acusados están siendo protegidos.

Relacionados: El novio de Valerie Ann será testigo en vista preliminar contra Cornier Torres Encuentran causa para arresto contra grafitero por el asesinato de Valerie Ann Almodóvar

A preguntas de sobre la pena a la que se exponen ambos acusados, explicó que dependerá de varios factores -como, por ejemplo, la petición de atenuantes por parte de la defensa-, pero son penas que podrían oscilar entre tres y cuatro años de cárcel y otras podrían calificar para probatoria o programas de desvío.

Bonet Torres estuvo representada por la abogada Margarita Rentas, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), y Pacheco Santiago por Rosalín Cardona, también de SAL.

El cuerpo de Almodóvar fue hallado el 18 de diciembre en el barrio Garzas de Adjuntas. Según la información que ha ofrecido el fiscal, la joven fue asesinada el 17 de diciembre en el municipio de Ponce. El fiscal Torres ha señalado como único responsable de la muerte a Cornier Torres.