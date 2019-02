La jueza Brenda Vera Miró, del Centro Judicial de Ponce, pospuso para el próximo 8 de abril el inicio del juicio contra el grafitero Juan Luis Cornier Torres, quien enfrenta tres cargos por el asesinato de la joven Valerie Ann Almodóvar, ocurrido el pasado 17 de diciembre.

Durante el acto de lectura de acusación, celebrado en la sala 505, igualmente se pautó para el 26 de febrero la conferencia con antelación a juicio. Para esta fecha, la defensa del acusado, compuesta por los licenciados Juan de Jesús Vélez y José Figueroa Zayas, deberán informar si optarán por un juicio por jurado o por tribunal de derecho, informó la jueza.

El juicio se supone que empezara el 26 de febrero, pero la defensa solicitó tiempo adicional por entender que no estarían listos para dicha fecha.

Cornier Torres no hizo alegación sobre los hechos que se le imputan, por lo que se le concedió el término de diez días establecido en ley para emitir una alegación. De cumplirse el término y Cornier Torres no declararse culpable, el tribunal procede a aceptar la culminación del término como una alegación de no culpabilidad por parte del acusado.

El grafitero enfrenta cargos por asesinato en primer grado; violación al Artículo 505 de la Ley de Armas, violación al Artículo 280 por disponer de prueba; y violación al Artículo 285 por destrucción de evidencia.

“Para el día 26 (de febrero) nosotros vamos a estar evaluando toda la prueba documental, que es voluminosa y son 52 testigos los que nos están anunciando. Vamos a evaluar todo eso; y ya para el 26 estaremos posiblemente en posición de entender mejor de qué se trata este caso”, señaló el licenciado De Jesús Vélez.

El Ministerio Público le entregó hoy, lunes, a la defensa de Cornier Torres la prueba documental que tiene bajo su poder que abarca más de 750 páginas y entrevistas a sobre 35 testigos de hecho. El fiscal Idelfonso Torres explicó a su salida que tomaron dicha determinación con la intención de no retrasar aún más los procesos.

“Nosotros estamos listos desde el día uno. Técnicamente, nuestra investigación ya culminó y, así las cosas, en ánimo de adelantar y de que no hayan dilataciones durante el proceso, pues se le entrega a la mano a la defensa, en la mañana de hoy, toda la documentación que ha recopilado el Ministerio Público como parte de la investigación”, señaló Torres.

No obstante, Torres confirmó que aún están a la espera de la entrega de la prueba científica en manos del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), entidad que enfrenta un retraso en sus trabajos debido a la falta de personal y de equipo tecnológico. Confían en que el análisis -que consiste en prueba de ADN y serología- esté listo para la fecha de juicio.

“Como observaron y pudieron notar en sala la acusación que presentamos la semana pasada tiene notificados 52 testigos. De estos 52 testigos hay varios que son testigos de hecho, hay varios que son perito del Negociado de Ciencias Forenses y varios que pertenecen a distintas compañías privadas, entre ellas compañías que proveen servicio de telefonía y esa es parte de la prueba que el Ministerio Público tiene para probar que el único asesino de Valerie Ann es el señor Juan Luis Cornier Torres”, sostuvo el fiscal.

La defensa de Cornier Torres no descartó la petición de información adicional a la que solicitó el Ministerio Público como parte del caso y que les fue entregada hoy. “Se habló con el Ministerio Público con relación, particularmente al (Sistema de Posicionamiento Global) GPS. Nosotros tenemos interés en verificar otra información adicional a la que el fiscal investigó. Nosotros queremos saber también, por ejemplo, quién se comunicó con ese GPS, a qué hora y desde dónde”, señaló De Jesús Vélez.

Durante la investigación policiaca se informó que la guagua de la víctima, una Nissan Pathfinder, tenía un sistema GPS ubicado. De hecho, como parte de su análisis loa agentes analizaron vídeos de cámara de seguridad en el trayecto que recorrió Almodóvar. Copia de estos vídeos serían entregados a la defensa entre la tarde de hoy y mañana, martes.

El cuerpo de Almodóvar fue hallado el 18 de diciembre en el barrio Garzas, en Adjuntas. Según la información que ha ofrecido el fiscal, la joven fue asesinada el 17 de diciembre en Ponce. El fiscal Torres ha señalado como único responsable de la muerte a Cornier Torres.

“Independientemente sea un juicio por tribunal de derecho o juicio por jurado nosotros estamos listos para empezar el desfile de pruebas y presentar la culpabilidad de esta persona más allá de duda razonable”, subrayó el fiscal.

Hoy, también en el Centro Judicial de Ponce, pero en la sala 501 de Ponce, Cornier Torres enfrentó el acto de lectura de acusación por cuatro cargos relacionados a violaciones a los artículos 2.8 (Violación Orden de Protección), 3.1 (Agresión) y una violación al Artículo 3.3 (Maltrato Mediante Amenaza) de la Ley 54 de Violencia Doméstica. En este caso, el grafitero tampoco hizo alegación.

De hecho, es por estos cargos que inicialmente Cornier Torres fue encarcelado en la cárcel Las Cucharas de Ponce. La perjudicada en este caso es una joven de 27 años, con quien el acusado mantuvo una relación y con quien tiene un bebé.