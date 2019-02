Dos testigos declararon ayer en el Tribunal de San Juan que no pertenecían a las juntas directivas ni brindaron servicios a dos corporaciones de base comunitaria que aspiraban a recibir asignaciones legislativas.

De esta manera, Iris Limarie Aguirre Zayas y Perseverado Espada desmintieron documentos que la Cámara de Representantes entregó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) como parte de la investigación contra el exrepresentante Ramón L. Rodríguez Ruiz.

Aguirre Zayas declaró que nunca perteneció a la junta directiva de Lazos Dorados de Amor.

“No he autorizado a nadie para que usen mi nombre, y mucho menos que me pongan en nada”, dijo la vecina de Santa Isabel.

Aguirre Zayas declaró que se enteró de que aparecía como miembro de una organización cuando la llamaron de la Legislatura por una asignación de fondos. Más tarde, en medio de la investigación del ministerio público, supo que figuraba como vocal de su junta y que, además, su comadre, Yasmarie Correa, y su compadre, Benigno Algarín, presidían la organización.

Algarín era empleado del exrepresentante cuando se registró la corporación en 2017.

Los testimonios se produjeron durante la vista preliminar contra Rodríguez Ruiz, imputado de delitos fraude e interferencia indebida en operaciones gubernamentales.

Mientras, Espada declaró que su sobrina política Soniel Torres, exdirectora de la oficina legislativa de Rodríguez Ruiz, le propuso realizar un trabajo voluntario con la Organización Futuros Deportistas, Inc. No obstante, sostuvo que no firmó documentos que señalan que, de cobrar por el trabajo, recibiría $1,696.

La entidad fue registrada el 10 de enero de 2017 por William Torres Suárez, hermano de Soniel, quien también enfrenta cargos por fraude, malversación de fondos públicos y falsificación ideológica, entre otros.