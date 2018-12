El Tribunal Supremo declaró hoy ha lugar la petición de GFR Media, empresa matriz de El Nuevo Día, para transmitir en vivo la vista de determinación de causa para arresto para la cual se citó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, sobre los cargos radicados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

La vista, que podrá verse en directo a través de endi.com, se llevará a cabo mañana, 7 de diciembre, desde la 1:30 p.m. en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan.

El pasado 27 de noviembre, la OPFEI informó que estarían radicando cargos contra la funcionaria, como resultado de la investigación de los fiscales Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau. Al momento, no se han revelado cuáles son estos cargos.

Esa misma tarde, el gobernador Ricardo Rosselló informó que estaría relevando a Vázquez Garced de sus funciones en lo que se dilucidaba el caso.

"Como he sostenido desde el primer día, hoy me reitero en que no he cometido ningún acto ilegal, antiético o inmoral en mis funciones como secretaria de Justicia. En su día se demostrará que estas imputaciones son infundadas y producto de una fabricación de personas malintencionadas que solo buscan desestabilizar mis funciones como secretaria", sostuvo Vázquez Garced en declaraciones escritas para ese momento.

Los señalamientos contra la titular de Justicia se deben a que presuntamente intervino inapropiadamente en la investigación contra Tyron Torres Betancourt, uno de los acusados de apropiarse ilegalmente de propiedad de Justicia y el Departamento de Seguridad Pública que había en la residencia de su hija.

El pasado 1 de noviembre trascendió que la secretaria fue referida por La Fortaleza a la OEG, luego que el gobernador confirmara que estaba al tanto de las denuncias. Para entonces, el primer ejecutivo reiteró que la funcionaria contaba con su confianza y respaldo.

Ayer también salió a relucir que el juez del Tribunal de Caguas Jorge L. Díaz Reverón, esposo Vázquez Garced, es blanco de una investigación de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) tras conocerse que presuntamente abordó en sala a un agente investigador de la Policía sobre su disponibilidad para conversar con la defensa de la funcionaria suspendida.