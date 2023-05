El abogado de la delegada Elizabeth Torres Rodríguez, Michael Corona, presentó una moción de desestimación al plantear que la Rama Judicial no debe crear criterios para estos funcionarios e insistió que la parte demandada debería ver el tipo de evaluaciones que se le hicieron a otros delegados para aprobar su gestión en el Congreso.

Así argumentó esta mañana en la vista de estado de los procedimientos para evaluar la demanda del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que busca destituir a Torres Rodríguez como delegada electa para cabildear en el Congreso a favor de la estadidad, presidida por el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan.

Además de la moción de desestimación, el juez tiene ante su consideración una moción de sentencia sumaria presentada por el Departamento de Justicia. El juez les dio a ambas partes hasta el 17 de mayo a las 5:00pm para responder a los recursos. “Si sobrevive el caso, vamos a señalar una vista evidenciaria, que sería dos días después del término y sería presencial”, indicó, al tiempo que dijo que resolverá la controversia en un solo escrito.

Previo a esto, indicó que la moción de desestimación radicada ayer presentaba problemas ya que sería volver a evaluar algo que ya resolvió el Tribunal de Apelaciones.

“Después de leerla y estudiarla, tenemos un problema con la moción que fue presentada porque me parece que, conforme con las doctrinas de la ley del caso, sería llover sobre mojado porque sería nuevamente entrar a lo que ya resolví en la sentencia que emití en este caso”, insistió el juez en medio de videoconferencia.

El licenciado Corona ripostó, indicando que su moción de desestimación “no es una reproducción de la cuestión política”. Insistió que lo que buscan es indicar que la Ley 167 de 2020 no dispone los deberes de los delegados. Abundó que el segundo punto se refiere a que la Rama Judicial no debería crear criterios de estos funcionarios cuando la legislación no la provee, sino que deben ser los legisladores los que enmienden la ley, de ser necesario.

“No se puede destituir a un funcionario electo porque no le gusta sus posturas políticas. (...) Creo que es justo que uno pueda tener el conocimiento de en qué esta delegada no cumplió en los informes y en qué cumplieron los demás delegados”, sostuvo el abogado de Torres Rodríguez.

Corona precisó, asimismo, que la delegada Torres Rodríguez ya ha radicado siete informes sobre sus funciones. “Tengo problemas porque la sentencia sumaria no está apoyada por declaraciones juradas ni documentos, por lo tanto no procede”, alegó el abogado. “Aquí nadie ha autentificado ninguno de los informes”, señaló Corona, insistiendo que ha sido un planteamiento de su representada desde el principio.

En relación con la moción de Justicia, Corona planteó que “no cumple” con la ley porque no han podido verificar la prueba (dos informes escritos y uno en vídeo presentados por Torres Rodríguez).

Por su parte, la fiscal auxiliar Tania Fernández Medero insistió que la moción no está huérfana de prueba, sino que ya los informes de la delegada que se van a evaluar habían sido sometidos al Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y señaló como “improcedente” la segunda desestimación presentada por Torres Rodríguez.

“El llamado es que se evalúe el término del 1 de julio de 2021 al 4 de abril de 2022 que es el periodo en el que el Estado incoó la demanda. Los tres informes son importantes por las manifestaciones que hizo la delegada en ese primer informe para socavar el principio establecido a lo que se obligó defender una vez fue electa bajo la Ley 167″, detalló la fiscal.

Cuevas Ramos, por su lado, explicó que hay un problema “estrictamente procesal” con la moción de sentencia sumaria presentada por Justicia, pues no incluía los anejos de documentos y videos mencionados en la moción, por lo que el tribunal pidió a la agencia que presentara los documentos que el juez debe analizar.

“Se ha traído a colación que los informes están llenos de ciertas críticas sobre las funciones de los delegados. Mi obligación es ver si Elizabeth Torres dejó claro lo que hizo en cada informe durante 90 días”, apuntó Cuevas Ramos.