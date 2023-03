Fajardo - Tanto los abogados como la fiscal del caso contra Julio Edwin Jiménez Rosario, a quien se le acusa arrollar en junio de 2022 a un hombre en Río Grande bajo los efectos del alcohol y no detenerse en el lugar, notificaron hoy, martes, en una vista de estatus que los procesos para entablar un preacuerdo de culpabilidad están “bastante adelantados”.

No obstante, debido a que aún no se ha concretado, el juez José Marrero Pérez citó a Jiménez Rosario y a algunos de los testigos de la fiscalía para celebrar el juicio en su fondo el lunes, 27 de marzo, a las 9:00 a.m. en la sala 308 del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo.

La fiscal Sandra Cortés Rodríguez aseguró que el preacuerdo al que han llegado es “bastante viable”.

“Nos falta finiquitar con los familiares del occiso para proceder”, precisó.

Mientras, el representante legal del joven, el abogado Eduardo Beale Targa, informó que, al momento, se espera por la firma de la familia de la víctima, Pedro Alberto Vázquez Rubert, de 62 años, para formalizar el preacuerdo.

Los cargos que enfrenta Jiménez Rosario son tres violaciones a la Ley 22 de Tránsito. A ese caso también se le adjudicaron unos cargos anteriores que enfrentaba el imputado por violencia de género contra una mujer que compareció hoy.

Anteriormente, la fiscalía había desistido de una vista en alzada y dio a conocer las conversaciones para entablar el acuerdo.

El pasado junio de 2022, Jiménez Rosario transitaba a altas horas de la noche cuando impactó a Vázquez Rubert. Parte del cuerpo del hombre quedó incrustado en el cristal delantero del auto del joven, quien continuó la marcha hasta la casa de su madre, Lilliam Rosario Carrasco, quien figura como una de las testigos de la fiscalía.

La mujer narró en la vista preliminar que, cuando vio a su hijo estacionarse en su casa, escuchó un ruido raro, como si algo estuviese raspando contra el pavimento o la pared de la marquesina. Fue entonces cuando Jiménez Rosario le dijo desesperado que había matado a alguien.

El joven pidió a su madre que llamara a la Policía para entregarse y cuando los agentes lo detuvieron le hicieron una prueba de alcohol en la sangre que reveló que condujo bajo estado de embriaguez.

La defensa de Jiménez Rosario, por su parte, argumentó que el área donde ocurrió el accidente es de poca iluminación y que, además, la víctima cruzó en una zona que no debía.

Al momento, el acusado se encuentra en libertad bajo fianza y a la espera de su juicio.