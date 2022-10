FAJARDO.- En la madrugada del 13 de junio de este año, Lilliam Rosario Carrasco aguardaba en la sala de su residencia, en el barrio Carola de Río Grande, por la llegada de su hijo, Julio Edwin Jiménez Rosario, como siempre acostumbra a hacer cuando uno de sus retoños está fuera del hogar.

Sin embargo, ese día, cerca de las 2:00 de la mañana, Rosario Carrasco no tenía idea de que se toparía con un espeluznante hallazgo. Jiménez Rosario estacionó su vehículo, un Kia color azul, en la marquesina, pero su progenitora escuchó un ruido raro, como si algo estuviese raspando contra el pavimento o la pared de la marquesina. Rosario Carrasco salió al balcón y en ese momento, se topa con su hijo que iba a entrar a la sala. Sus próximas palabras congelaron a su progenitora: “¡Mami, maté a alguien!”.

Con esa descripción fue que Rosario Carrasco comenzó su testimonio como parte de la vista preliminar celebrada este miércoles contra Jiménez Rosario en la sala 205 del Tribunal de Fajardo ante el juez Santos Ramos Lugo. Jiménez Rosario enfrenta cargos de negligencia temeraria, causar daño corporal grave, no detenerse en la escena de un accidente y por conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes que llevaron a la muerte del peatón Pedro Alberto Rubert Vázquez.

Al joven se le imputa haber impactado a Rubert Vázquez en una sección de la carretera PR-3 y de seguir la marcha con parte del cuerpo de la víctima entre el parabrisas y el interior del vehículo. La parte superior del cuerpo de Rubert Vázquez fue encontrada por agentes del Distrito de Río Grande del Negociado de la Policía en el automóvil, el cual estacionó en la marquesina de la residencia de su madre.

“(Mi hijo) vuelve a repetirme que había matado a alguien y yo le digo que no bromee con eso. Pero noto que está nervioso y lloroso. Salí a la marquesina, pero no veo nada porque la iluminación en la calle no funciona y la bombilla de la marquesina no es suficiente para alumbrar. Ahí prendo la linterna de mi celular y apunto a su carro, y es cuando veo el torso de una persona que atravesó el cristal del carro. Ahí se me desmoronó la vida”, contó Rosario Carrasco en sala sin poder contener sus lágrimas.

Ante las preguntas de la fiscal Sandra Cortés Rodríguez, Rosario Carrasco narró que comenzó a temblar y que le preguntó a su hijo qué hizo.

“Me contesta ‘¡Mami, maté a alguien, llama a la Policía, yo me voy a entregar!’. Me repitió lo mismo en varias ocasiones, así que llamé a la Policía y me contestó una agente. Le expliqué que mi hijo había llegado a la casa y que tenía el cuerpo de alguien en el parabrisas del vehículo. Julio seguía entrando y saliendo de la casa, y quería tener a alguien más en la casa, así que llamé a mi hija, quien llegó en unos 10 a 12 minutos. En el lapso de tiempo en lo que llegaba la Policía, Julio entró al baño, prendió la ducha y comenzó a mojarse. Le dije que saliera del baño y que no hiciera eso porque luego la Policía podía pensar que estaba tratando de borrar evidencia, así que salió de la ducha y se quitó la camisa. Yo tomé la camisa y la coloqué en una bolsa de basura”, continuó Rosario Carrasco.

La madre del imputado añadió que, al llegar la Policía, comienzan a interrogarlo y el joven dio su versión de lo que ocurrió. En ese momento, los agentes optaron por detenerlo y llevarlo hasta el cuartel, donde continuarían con el interrotagorio y en donde le realizarían una prueba de alcohol en la sangre, cuyo resultado no fue revelado en sala en esta etapa del proceso judicial.

“Luego llegó otra agente de la Policía para pedirme la ropa que Julio tenía puesta cuando llegó. Se le entregaron todas las piezas de ropa. Vi el cuerpo de la persona en el parabrisas del Kia de mi hijo, de color azul. Lo que vi fue la mitad (superior) del cuerpo, y al verlo me congelé... estaba como si (el cuerpo) estuviese metido de cabeza en el parabrisas del carro. Cuando lo ví, rápido me fui de allí”, resaltó.

Durante el interrotagorio del abogado de defensa Ricardo Prieto García, el letrado recalcó sobre el hecho de que los agentes de la Policía que llegaron hasta la residencia de Rosario Carrasco nunca le indicaron, ni a ella ni a su hijo, la razón por la que lo iban a detener, y que tampoco le leyeron las advertencias de rigor, o que le indicaran a Jiménez Rosario que tenía el derecho de permanecer callado y que también tenía el derecho de tener un abogado presente.

“La realidad es que los agentes no le indicaron, ni a usted (Rosario Carrasco) ni a su hijo, la razón por la que lo iban a detener, no le leyeron las advertencias de rigor, no le hablaron sobre sus derechos, ni ofrecieron una razón para realizarle una prueba de alcohol. Tampoco le indicaron el delito por el cual detuvieron a su hijo”, sostuvo Prieto García.

Tras culminar con el interrogatorio de Rosario Carrasco, Cortés Rodríguez llamó al estrado al agente del Distrito de Río Grande, Luis Ángel Lind Hernández, quien relató que fue el agente que dio con la escena del incidente y quien avistó los pies de Rubert Vázquez en la carretera.

“En principio, la dama dijo a la retén que el accidente ocurrió en la luz de Coco Beach, pero allí no fue donde ocurrió el incidente”, dijo Lind Hernández.

El oficial, que funge como supervisor en el turno de 8:00 p.m. a 4:00 de la mañana, explicó que se encontraba atendiendo otro caso cuando entró la información por el sistema de radio de la Policía, razón por la que no acudió de inmediato. No obstante, de camino al barrio Malpica en Canóvanas para culminar con un caso de su compañero, identificado como el agente Torres, Lind Hernández dijo que pasaron, entre las 2:20 a 2:30 a.m., por el semáforo de Coco Beach y no vieron una escena de accidente.

“Una vez salimos del barrio Malpica, en dirección hacia Fajardo, por la carretera PR-3, al llegar casi al puente peatonal cerca de la ferretería National, como a las 3:00 a.m., le digo a mi compañero ‘¡Cuidado, chequéate eso!’. Fue en ese momento que vi un tenis en el pavimento, y antes de llegar al semáforo encontramos los tobillos de una persona. Allí fue donde ocurrió el incidente”, relató el agente, quien añadió que la iluminación en la vía es nula y que la poca luz que hay proviene de los establecimientos cercanos.

Tras explicar que protegieron la escena y que llamaron a agentes de la División de Tránsito, dijo que habló con tres hombres que se encontraban en una gasolinera cercana y que bebían cervezas. No obstante, Lind Hernández ni dijo las respuestas de los hombres a sus preguntas porque los individuos no se encontraban en sala.

Mientras, el licenciado Eduardo Beale Targa, quien también representa a Jiménez Rosario, enfatizó en cuanto a la poca iluminación en esa zona de la PR-3.

“Usted tuvo que advertirle a su compañero que tuviera cuidado porque usted vio los tobillos en el pavimento, pero el agente Torres, quien era la persona conduciendo la patrulla, no los vio. Si no le advierte, se hubiese llevado los tobillos enredados, ¿correcto?”, preguntó Beale Targa, a lo que Lind Hernández contestó que sí.

El letrado también trajo a colación el alto número de accidentes que se registran en esa zona de la PR-3 por la falta de iluminación tras el paso del huracán María. Al preguntarle al agente si conocía a la víctima, Lind Hernández dijo que lo había visto antes, bebiendo cervezas en la gasolinera, pero que no lo conocía, y que tampoco conocía de sus “particularidades”.

Tras una reunión entre las fiscales y la defensa, se acordó estipular ante Ramos Lugo el testimonio de Vanessa Soya Rubert, sobrina de la víctima, quien fue la persona que lo identificó en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y quien dijo que vio a Rubert Vázquez a las 2:00 a.m. del día de los hechos en la gasolinera Total.

La vista preliminar continuará mañana, jueves, desde las 1:30 p.m.