A petición de los abogados de la reperesentante Mariana Nogales Molinelli, la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, brindó, este miércoles, cinco días laborables para que la jueza administradora evalué su inhibición en la vista de causa para arresto contra la legisladora, su madre, Rita Molinelli Freytes y la corporación familiar Ocean Front Villas, Corp.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) radicó, esta mañana, por 51 cargos contra la representa de Movimiento Victoria Ciudana, su progenitora y la compañía de bienes raíces. Los cargos, según explicaron los fiscales especiales, están vinculados a un alegado patrón de evasión contributiva.

“Repetimos y reiteramos que este Tribunal y esta jueza en el día de hoy se sienten preparados para terminar este asunto. No obstante, la defensa tiene su derecho, conforme a las reglas establecidas. El Tribunal le va a dar cinco días a la defensa para que presente una solicitud de inhibición debidamente juramentada”, dijo la jueza Rodríguez Castro en sala.

Repasa aquí la vista:

Los 51 cargos están desglosados en 24 denuncias contra Nogales Molinelli, 17 contra su madre y 10 contra la corporación. El caso está en manos de los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Miguel Colón, Leticia Pabón y Zulma Fuster.

“En ánimo de no dilatar este proceso, le vamos a solicitar al Panel que pongan su posición también por escrito si así lo desea. Obviamente, no puedo dejar vista señalada. Tengo que dejar que ese escrito sea examinado por la jueza administradora de San Juan y se exprese y tome su decisión”, indicó la jueza al añadir que la defensa tendrá hasta el 10 de mayo para presentar la moción de inhibición.

El abogado de Nogales Molinelli, José Andreu Fuentes, insistió que la rama judicial debe ser un ente “imparcial”. Planteó que la jueza Rodríguez Castro “intervino” anteriormente para autorizar unas órdenes de registro de cuentas bancarias.

Asimismo, Nogales Molinelli continuó refiriéndose al proceso como “una patraña”. “Ustedes verán todo lo que saldrá en el caso”, sostuvo la legisladora MVC en el pasillo del tribunal.

“Es una estrategia que es sumamente conocida. Dilato, dilato y atraso para ver cómo recupero porque estoy bien atrás. (...)Ya basta de ese tipo de estrategia no solamente de los abogados, sino de otros más”, expresó, por su parte, el fiscal especial Ramón Mendoza Rosario, a la prensa, evidentemente molesto.

La evidencia de la Opfei incluye cinco declaraciones juradas y copias de informes financieros. En esta etapa del proceso, el organismo se apresta a presentar tres testigos.

En cambio, la defensa –compuesta por los licenciados Andreu Fuentes (Nogales Molinelli), Ricardo Prieto García (Molinelli Freytes) y Frank Torres Viada (Ocean Front Villas)–, precisó que cuentan con dos testigos, de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y del Departamento de Hacienda.

En varias ocasiones, la jueza Rodríguez Castro resaltó su “verticalidad” en su gestión. Además, señaló que los señalamientos de la defensa dilatarían el proceso judicial.

“No he tenido contacto previo a la prueba del día de hoy. Entendemos que no corresponde que nos inhibamos motupropio, y entiendo que iniciar el proceso de solicitar de que se me inhiba es dilatar esta vista y esto debaría ocurrir porque no estamos violentando el debido proceso de ley”, dijo antes de determinar dar cinco días adicionales.

“Lo más grande que tiene Puerto Rico es su sistema judicial, que es lo único que puede ser verdaderamente imparcial en controversias de este tipo que sabemos que son controversias políticas. Aquí todos sabemos que a Mariana Nogales se le está sometiendo estos casos por asuntos políticos. No hay nada más que ver que por primera vez en la historia los querellantes son Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías. Eso nada más le demuestra a ustedes cuán podrido está este caso desde el principio”, sostuvo, en su intervención con la prensa, el licenciado Andreu Fuentes.