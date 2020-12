El juez Anthony Cuevas Ramos le dio hasta el 7 de diciembre a la defensa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para contestar una petición de Mandamus presentada por el representante popular Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien busca que el tribunal ordene al liderato cameral iniciar el proceso de transición de poder.

Cuevas Ramos atendió así una petición de la defensa de Méndez, que planteó hoy que el Tribunal Superior carece de jurisdicción para atender la petición de Hernández Montañez. El plazo original límite que Cuevas Ramos le había dado a la defensa de Méndez para presentar su escrito vencía hoy.

En un escrito firmado por la abogada Verónica Ferraiouli Hornedo y dirigido al juez Anthony Cuevas Ramos, la representante legal solicitó una prórroga de un día para presentar un escrito completo en oposición a la petición de Hernández Montañez, pero adelantó la postura de su cliente.

“El mandamus solicitado por el demandante no procede por tres razones principales: porque el tribunal carece de jurisdicción para obligar el cumplimiento con una regla interna de la Cámara de Representantes adoptada al amparo de la Sección 9 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado, porque el demandando carece de legitimación activa para promover este pleito dado que el Código Electoral no aplica al puesto de presidente de la Cámara de Representantes y su elección se rige, no por los acuerdos de internos de los partidos, sino por la votación de los representantes debidamente elegidos porque no existe un deber ministerial que este Honorable Tribunal pueda imponerle al presidente de la Cámara de Representantes”, sostuvo la letrada.

Al indicar que junto a los abogados de récord Carlos Rivera Justiniano y Víctor Calderón Cestero estaría presentado su réplica completa mañana, Ferriouli Hornedo sostuvo que el demandante, en este caso Hernández Montañez, esperó más de una semana para radicar su recurso legal “después que el presidente de la Cámara de Representantes le informó que no se estaría conformando la transición de la administración de la Cámara en esos momentos”.

Ayer en la tarde, en cumplimiento con la orden emitida por Cuevas Ramos, Hernández Montañez presentó al tribunal lo que considera es prueba que satisface la petición del magistrado para que demostrara que tiene legitimación activa para insistir que Méndez inicie el proceso de transición de poder.

Hernández Montañez fue escogido por el caucus popular como el próximo presidente cameral a partir de enero.

La prueba presentada ayer consistió en un documento de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) conocido como “Resultado Preliminar de las Elecciones Generales” y que detalla los candidatos que alcanzaron la primera posición en las contiendas por la Cámara, tanto por distrito como por acumulación. En el caso del Partido Popular Democrático (PPD), se certificaron a 26 ganadores preliminares, lo que significa una mayoría absoluta.

En una conferencia de prensa el miércoles, Hernández Montañez argumentó que ha agotado el trámite administrativo al enviarle a Méndez cartas solicitándole que inicie el proceso. En la primera, el presidente cameral argumentó que la CEE no ha otorgado certificaciones finales de los ganadores de la elección general. Mientras, Méndez no ha contestado la segunda, según Hernández Montañez.

También ha dicho que, hasta el momento, la CEE no ha entregado una sola certificación final correspondiente a la elección general, pero eso no ha evitado que se hayan iniciado procesos de transición en el gobierno central y en múltiples alcaldías.