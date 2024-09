“Esta vista no solamente se trataba del pago o no pago de IMEI, se trataba de la cantidad increíble de miles de padres que el Departamento les adeuda el rembolso por servicios que ellos pagan en instituciones privadas de su bolsillo” , denunció la presidenta del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, Carmen Warren González , quien también subrayó que, en la institución, se vieron afectados 220 estudiantes.

“Los niños reciben daños, en todo momento, cuando no reciben servicios educativos adecuados, cuando no reciben los alimentos que necesitan, no reciben los servicios de terapia. Un estudiante que no recibe un servicio educativo o no recibe terapia tiene regresión y retroceso en todo lo que ha logrado, ha aprendido y ha adelantado”, señaló Warren González.