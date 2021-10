Fajardo - Un grupo de ciudadanos de diversos sectores, incluyendo figuras importantes en el análisis de derecho, llegaron hoy, jueves, hasta el Tribunal de Fajardo para el último día del juicio contra Jensen Medina Cardona.

Los fiscales Ernie Cabán y Osvaldo Carlo llegaron para presenciar el desenlace del caso, así como varias mujeres vestidas de violeta que quisieron venir al tribunal a apoyar a Nitza Ríos, madre de la víctima, Arellys Mercado Ríos.

Cuestionado por El Nuevo Día, el ex fiscal federal Carlo afirmó que la defensa utilizó en su argumentación final dos enfoques distintos, en lo que calificó como una “decisión errada” para pedirle al tribunal que encuentre no culpable a Medina Cardona.

“Tú, como defensa, buscas seguir un camino con tu cliente que no puede ser bifurcado, donde tú tengas dos teorías del caso. Este caso es bifurcado. Por un lado, la defensa alega que no identificaron a su cliente correctamente, le ocuparon las armas ilegalmente, la investigación fue encaminada contra él y por otro lado, cuando habla del incidente, no humaniza a su cliente”, aseveró Carlo, en un escueto análisis sobre la estrategia del licenciado Jorge Gordon Menéndez.

Según Carlo, Gordon Menéndez falló en insistir que el disparo, presuntamente, fue involuntario y destacó que el haber traído otros asuntos, no pertinentes al incidente, le restan validez a su petición de no culpabilidad.

“La parte que hubiese ayudado al cliente (Medina Cardona) aquí hubiese sido la de traer al hombre, al muchacho joven, a la persona. Si tú vas por la ruta de que: ‘mira, él no fue el que provocó el incidente, porque no le entregaron el celular a tiempo, él no fue el de los empujones’, eso va por buen camino. Pero de momento, te enfocas en el descamisado, ese descamisado, que nadie sabe quién es”, agregó Carlo.

El Ministerio Público y la defensa de Medina Cardona presentaron esta mañana sus argumentos finales ante la jueza Gema González Rodríguez, sobre por qué Medina Cardona debe ser declarado culpable o no culpable por el crimen que supuestamente ocurrió tras una discusión por un celular, el 18 de agosto de 2019 en Villa Marina Boulevard, en Fajardo.

El juicio por asesinato se adentró en su etapa final dos años y poco más de dos meses desde su inicio.

Medina Cardona enfrenta otro juicio paralelo a estos cargos por asesinato. El segundo proceso judicial comenzó este año y se trata de cargos imputados en su contra por mentirle al Estado tras alegadamente falsificar una licencia de conducir.