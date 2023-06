En medio un evidente disgusto por la dilación en el proceso judicial, la madre del exponente de música urbana Arcángel, Carmen Rosa, instó a la acusada de causar la muerte de su hijo Justin Santos, Mayra Enid Nevárez Torres, a enfrentar el caso en su contra por el accidente de tránsito ocurrido hace más de un año.

“Mi llamado es que enfrente su proceso, porque el mío yo no lo puedo parar. Yo estoy enfrentando mi proceso. Mi peor proceso es esto, es venir aquí y encontrarme que cuando, por fin, llega la hora y el día que escogió el tribunal, me encuentro con que hay otro compromiso”, expresó, a preguntas de la prensa, al salir de la sala en que se ve una vista de supresión de evidencia.

Pese a que se encontró causa, el juicio contra Nevárez Torres no ha comenzado dado a que los abogados Ramón Nevárez Andino y Ramón Nevárez Ortiz impugnaron la firma que aparece en el documento de remisión de la prueba de alcohol que se le realizó a la imputada. Además, alegan que el Estado no siguió los debidos procesos en ley para obtener dicha muestra que arrojó .29% de alcohol en la sangre, cuando el límite para conductores de vehículos livianos es .08%.

PUBLICIDAD

Rosa indicó estar frustrada porque se haya señalado el día de hoy para ver el caso, pero sólo se le dedicó mediodía por compromisos de la jueza Nerisvel Durán Guzmán.

“Yo creo que es una falta de respeto, en el espacio que se puso en el calendario para atender este caso, que se coja otro compromiso”, aseveró la madre de Santos, quien, a su vez, reconoció el trabajo de los fiscales que llevan el caso.

El proceso de vista de supresión de evidencia comenzó en noviembre de 2022. El pleito, extenso y accidentado, incluyó una fallida petición de inhibición de la jueza Durán Guzmán, que radicó el Ministerio Público.

La defensa presentó a Evaristo Álvarez Ghigliotti, un perito en caligrafía con 34 años de experiencia, como parte de su prueba. En su interrogatorio, durante la vista del 30 de noviembre de 2022, el experto testificó que concluyó que la firma no es de Nevárez Torres, tras llevar a cabo un análisis del documento en cuestión.

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, que condujo desde marzo el fiscal Edmundo Santiago Quiles, el perito Álvarez Ghigliotti reconoció que habían similitudes entre la firma que aparece en el documento impugnado y otro documento de entrega de propiedad del Negociado de la Policía, con las muestras que el propio perito tomó a la mujer.

Tras cuatro señalamientos para el contrainterrogatorio, el proceso de preguntas del Ministerio Público culminó hoy, martes, en una vista en la que salió a relucir que, incluso, el nombre de la acusada estaba mal escrito en la conclusión del informe -comisionado por la defensa- que Álvarez Ghigliotti preparó.

PUBLICIDAD

El experto explicó en sala que tomó unas 41 muestras de la firma de la imputada para su análisis, que incluyeron autógrafos con ambas manos, parada y sentada. No obstante, no se tomó la muestra de la firma con la mano izquierda parada.

El fiscal Santiago Quiles señaló como importante dado a que, en sesiones previas, Álvarez Ghigliotti había afirmado que desconocía en qué posición o que mano fue utilizada para realizar la firma que autorizó a tomar la muestra de sangre a la imputada, tras el accidente.

El tribunal recesó los trabajos hasta mañana, miércoles, a las 10:00 a.m., cuando se pasará a otra ronda de preguntas de la defensa y fiscalía a Álvarez Ghigliotti, y testificará el perito del Estado

“Hubo unas cosas que no se hicieron y aún así se llegó a una conclusión, según él, que Mayra no firmó ese documento. Pero el trabajo, según estos cuatro días que he estado haciéndole preguntas, no se demostró por parte de su testimonio que se haya hecho completo, con rigurosidad y detalle”, explicó a los medios el fiscal Santiago Quiles.

“Hay que ir letra por letra analizando porque es algo bien serio. Hacer una imputación de que la firma no es la de ella y que es falsificada conllevaba un poco más de examen y de ser más detallista en el trabajo”, añadió, al indicar que la meta es culminar con esta etapa del proceso mañana.

Nevárez Torres, de 46 años, enfrenta cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez. También enfrenta un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.

PUBLICIDAD

Según la investigación, el 21 de noviembre del 2021, Nevárez Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en el puente Teodoro Moscoso en estado de embriaguez y en contra del tránsito, y provocó el accidente fatal en el que estuvieron involucrados varios vehículos. Por el incidente, murió Justin Santos y el pasajero Keven Monserrate Gandía sufrió grave daño corporal.

Si Durán Guzmán acoge los argumentos de la defensa y ordena la supresión de la prueba de alcohol, la pena a la que se expondría la acusada bajaría de 15 a unos ocho años de cárcel, y con la posibilidad de cumplir la condena mediante probatoria.