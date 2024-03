De cara a la sentencia federal: “Ansioso” el convicto exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado

“Tan ansioso como cualquier persona se encontraría justo antes de entrar al tribunal para ser sentenciado. No es un día fácil para él y está ansioso. Cualquier otra reacción de parte de él sería casi de locos”, expresó Matos cuando fue abordado por El Nuevo Día .

A la pregunta de si abogará para que su cliente no pise la cárcel y cumpla la sentencia en el hogar, Matos aseveró que “suena como buenas ideas”, pero reiteró que no adelantaría su sentencia para no crear expectativa “irrazonables” para su cliente y el país.