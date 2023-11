El contrainterrogatorio a Manuel Díaz Saldaña, en la vista de causa para arresto en alzada contra la representante Mariana Nogales Molinelli, culminó este lunes con preguntas de los abogados de defensa, quienes presentaron documentos que parecían contradecir parte del testimonio que vertió el exsecretario de Hacienda ante las preguntas del ministerio público.

Durante su turno, el abogado de la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Andreu Fuentes, trajo a la consideración unos contratos de renta de dos propiedades en el complejo de vivienda Palmas del Mar, en Humacao. Según el testimonio de Díaz Saldaña, los apartamentos estaban a nombre de la legisladora, pero sus gastos eran cubiertos por su madre, Rita Molinelli Freytes, y la corporación de bienes raíces Ocean Front Villas.

En los documentos se establecía que el arrendatario, que alquila la vivienda desde 2016, cubría los gastos de utilidades, que incluían agua, luz y televisión por cable. Esta información es contraria a lo que Díaz Saldaña afirmó en reiteradas ocasiones, en torno a que Molinelli Freytes y la corporación pagaban los gastos de utilidades, de derramas, mantenimiento y contribuciones, entre otros, de estos apartamentos.

Díaz Saldaña afirmó que “no había visto los contratos” de arrendamiento en la investigación que realizó el Departamento de Hacienda para el caso y a la que se unió el 10 de mayo, una semana más tarde de que se sometieran los cargos contra la representante. En el trabajo investigativo, tampoco se corroboró bajo qué nombre estaban las cuentas para los servicios de agua y energía eléctrica

“Quedó demostrado el trabajo deficiente que ha hecho el Departamento de Hacienda aquí, por encomienda de los fiscales, porque realmente no es el Departamento de Hacienda, son los fiscales. Acuérdense que cuando Hacienda llega, o cuando llega el señor Díaz Saldaña, ya los fiscales han decidido radicar un caso. Así que lo que han hecho es asistir al Departamento en una decisión ya tomada. Aquí nadie ha actuado con objetividad”, señaló Andreu Fuentes, al salir de la sala 907 del Tribunal de San Juan.

El abogado también presentó al testigo un contrato, firmado el 4 de noviembre de 2004, en el que Nogales Molinelli acordaba con su madre y la corporación el uso y administración de las propiedades en cuestión. Según repasó el abogado, y que fue confirmado por el también excontralor, en ese documento se establecía que Molinelli Freytes estaba autorizada a hacer uso de las propiedades como si fuese la dueña y que, además, asumiría los gastos.

Manuel Díaz Saldaña comenzó su testimonio el 18 de octubre. (Xavier Araújo)

“Quedó bien claro que Mariana no tiene ninguna responsabilidad sobre eso (el pago de gastos de las propiedades a su nombre) ni que esos son ingresos de Mariana. Él lo tuvo que aceptar”, añadió Andreu Fuentes, a preguntas de la prensa.

Los fiscales de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) tuvieron reparos cuando el abogado presentaba los documentos a su primer testigo en la llamada vista de Regla 6 en alzada, dado que Díaz Saldaña confirmó que no había visto los contratos. Además, sostuvieron que eran copias y que algunos no estaban notariados, por lo que el testigo no los podría autenticar.

Durante el contrainterrogatorio a cargo del abogado de Molinelli Freytes, Ricardo Prieto, Díaz Saldaña confirmó que la carta del secretario de Justicia recomendando un FEI para la representante Nogales Molinelli no incluía posibles violaciones al Código de Rentas Internas, y que cuando se le hizo el acercamiento a los investigadores de Hacienda se les informó que se trataba de un caso criminal.

Al salir de la sala, la fiscal Zúlma Fúster declinó comentar sobre la prueba, pues aguarda a su examen, que comenzará mañana, martes, pero dijo que “esa no es nuestra opinión” al plantearse una posible contradicción entre el testimonio de Díaz Saldaña y lo que se establece en los contratos presentados.

“Nosotros llevamos los casos cuando tenemos una prueba sólida. El FEI no lleva casos frívolos ni casos fabricados, como se dice por ahí. Nosotros llevamos nuestros casos con toda la prueba para sostenerlos más allá de duda razonable”, indicó Fúster.

De otra parte, la representante Nogales Molinelli aseguró que pediría “cuando este caso acabe, la cantidad de hora y dinero que facturaron estas personas para perseguirme y eso es dinero que gastó el pueblo de Puerto Rico en una actuación completamente innecesaria”.

La vista de Regla 6 en alzada se ve desde otubre, cuando se volvieron a someter 24 cargos contra la legisladora del MVC, 17 contra su madre y otros 10 contra Ocean Front Villas.

Díaz Saldaña, quien comenzó su testimonio el 18 de octubre, ha dicho bajo juramento que las planillas, tanto de la representante como las de su madre y de la corporación de bienes raíces, son “falsas y fraudulentas”.

La moción para ir en alzada se dio luego de que la Opfei fallara en mostrar evidencia de la comisión de delitos para que se determinara causa para arresto en la primera vista, celebrada en mayo de este año, ante la jueza Iraida Rodríguez Castro.

En la vista inicial de Regla 6, Rodríguez Castro solo encontró causa en dos cargos por violación a los artículos 269 (perjurio) y 212 (falsedad ideológica) del Código Penal. Mientras, exoneró a Molinelli Freytes y a la corporación de bienes raíces.

Las denuncias están relacionadas con una supuesta omisión de antecedentes en los informes que Nogales Molinelli presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y por una aparente evasión contributiva.