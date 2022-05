Los abogados del convicto productor musical Raphy Pina Nieves le solicitaron al juez Francisco Besosa una sentencia de libertad condicional —sin privación de libertad o arresto domiciliario— por entender que “tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico durante estos tiempos difíciles”.

Tras aplazarse en cinco ocasiones, la vista en la que se dictará la condena contra Pina Nieves está pautada para este martes, 24 de mayo, a las 9:00 de la mañana, en la sala del juez Besosa, ubicado en el Viejo San Juan.

Por esto, la defensa sometió el pasado jueves un memorial de sentencia en la que expuso que la libertad condicional de Pina Nieves es “suficiente” y que le permitiría que “alcance su máximo potencial, continúe sirviendo a su comunidad y continúe criando a sus hijos”.

“Su compromiso con su familia e hijos, su conciencia social y altruismo, son reflejo de su moral, lealtad y gratitud”, reza el documento sometido por el licenciado Manuel A. Franco Domínguez y que, en términos jurídicos, busca describir al convicto más allá del crimen cometido.

Un jurado encontró el pasado 22 de diciembre culpable al productor por posesión ilegal de dos armas de fuego, una de ellas alterada para disparar de forma automática, que fueron encontradas por agentes federales en una de sus casas en Caguas.

Pina Nieves tiene cuatro hijos: Mia, de 17 años; Rafael, de 16; Antonio, de 14; y Vida Isabelle, quien es fruto de su relación con la exponente urbana Natti Natasha. Precisamente, por su primer cumpleaños, el juez le modificó sus condiciones de arresto domiciliario para que pudiera acudir este domingo a la celebración, antes de ser sentenciado.

“Los hijos del señor Pina Nieves están muy preocupados por su padre y la imposición de una pena de prisión en este caso”, exponen los abogados en el memorando.

De hecho, indica que las madres de los menores “están coordinando consejería psicológica a los niños para ayudarlos a sobrellevar esta situación”.

Asimismo, en entrevistas con la oficial de libertad condicional, Wanda Monge, madre de Antonio, describiría a Pina Nieves como un padre “excelente y responsable”. Mientras, Eileen Michell Pagan, progenitora de Mia y Rafael, aludió a que sus hijos “adoran” a su padre y que son muy cercanos a él.

“Investigadores y académicos han encontrado fuerte evidencia de que la ausencia de un padre en la vida de sus hijos afecta negativamente el desarrollo socioemocional de los niños”, argumentaron los abogados.

Por otro lado, la defensa expuso que Pina Nieves tiene una “historia de altruismo” porque “donó hielo a los ancianos después del huracán María en 2017″. Y, después del enjambre de terremotos a principio de 2020, “compró 200 generadores y los donó personalmente a familias necesitadas en las zonas más vulnerables”.

Además, el memorando recuerda que, en otra ocasión, Pina Nieves conducía por la carretera y presenció que un carro estaba en llamas. Acto seguido, “publicó el incidente en sus redes sociales con un pedido urgente de ayuda. Ese mismo día, Raymond Ayala (Daddy Yankee) y José Luis Morera Luna (Wisin) se unieron a Pina Nieves para comprarle un auto nuevo a la mujer”.

Como altruismo para la defensa también cuenta que el convicto utilice sus redes sociales para darle promoción a pequeñas empresas de forma gratuita.

“Pina Nieves es un hombre extraordinario, dedicado a su familia e hijos, con un espíritu generoso y un corazón bondadoso. Su gratitud por la vida no ha disminuido por su desafortunada condena en este caso. No es un hombre enojado o amargado. La ley, al igual que la vida misma y los variados elementos de la naturaleza que nos rodean cada día, invita al equilibrio. El mandato estatutario de los jueces federales es lograr ese equilibrio al imponer una sentencia justa que no sea más dura de lo necesario para lograr los objetivos de sentencia. La equidad requiere una evaluación del acusado, no en el vacío de sus condenas penales, sino en la totalidad del hombre que es y la totalidad de la vida que ha vivido”, puntualizaron los licenciados.

¿Qué pide la Fiscalía?

El pasado 12 de abril, la Fiscalía federal solicitó al tribunal que imponga una sentencia de aproximadamente cuatro años de prisión contra el productor artístico en una extensa moción de 35 páginas con fuertes señalamientos sobre la conducta del productor.

Aunque señalaron que el informe presentencia de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos incluyó un cálculo de 33 a 41 meses de prisión, los fiscales presentaron argumentos para “recomendar una sentencia dentro de la variante del rango de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”.

Entre sus planteamientos, destacaron que “las circunstancias agravantes del caso de Pina Nieves requieren una variación al alza”, debido a que fue una persona convicta al momento en que fue acusado en este caso y que “claramente falló en disuadir más criminalidad”.

Los fiscales se refirieron al caso de 2016 en el que Pina Nieves se declaró culpable por cargos de fraude bancario.