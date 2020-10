Los cargos federales contra el dueño de la empresa de Yatea, Jorge Javier Marrero Gerena, lo acusan de enviar mensajes para tratar de incitar a tres adolescentes a incurrir en conducta sexual ilegal.

Así lo indica el pliego acusatorio emitido por un Gran Jurado federal contra Marrero Gerena, quien fue arrestado esta madrugada por agentes de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).

El primer cargo indica alega que los actos imputados contra una de las víctimas ocurrieron entre el 6 y el 16 de noviembre de 2019.

Indica que "usó su teléfono celular y el Internet para enviar mensajes de texto para “tratar de persuadir, inducir, incitar y coerción de un individuo que se entiende era un menor de 13 años de edad para incurrir en actividad sexual por el cual el acusado puede ser acusado criminalmente”.

El segundo cargo alega que Marrero Gerena hizo acercamientos a otra víctima entre noviembre de 2019 y febrero de 2020.

Utilizando también el teléfono, el cargo señala que intentó lo mismo en acercamientos con una menor de 15 años de edad.

De acuerdo con el tercer cargo, el acusado realizó acercamientos a una adolescente de 16 años de edad el 8 de febrero de 2020.

El cargo expone que intentó que la menor “incurriera en conducta sexual explícita para el propósito de producir una representación visual de esa conducta”.

El cuarto cargo alude al mismo hecho del 8 de febrero, para acusarlo de producción de pornografía infantil.

Fue el 26 de abril de este año cuando varias personas en Twitter revelaron las conversaciones de Marrero Gerena con adolescentes. Algunas de las denuncias publicadas en las redes sociales aludían a peticiones que el empresario hacía a jóvenes para que accedieran a ser fotografiadas, entre otros acercamientos.

“El me escribió también y yo tengo 14 años!! al final le piche todos los mensajes que me enviaba pq sabia que algo no estaba bien... él seguía insistiendo y borró muchos de sus mensajes. Me preguntó que si vivía con mis papás osea???...”, indicaba parte de uno de los mensajes publicados en las redes sociales por una de las jóvenes que alega fue víctima de acoso.

En el mensaje, la joven establece que le dijo al hombre que era menor de edad y que este, supuestamente, le ofrecía una escapada con “yate, fotos, party, bebidas, playa, música, sexy fun”.

Otra denunciante indicó que fue a una fiesta de uno de los hombres señalados cuando tenía entre 16 y 17 años, donde “había tanto alcohol gratis para menores de edad, obligao su intención era caerle bien a más nenitas de esas edad, que asco”.

En aquel momento, la gobernadora solicitó a las autoridades a investigar las denuncias de acoso sexual contra menores.