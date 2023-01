Un juez del Tribunal de Guayama encontró causa para arresto contra el dueño de una compañía de construcción luego que no completara el trabajo encomendado por una mujer para que le edificara una casa, informó hoy, jueves, la Policía.

Previo, la Fiscalía de Guayama le radicó cargos contra Antonio Cruz Batista, de 46 años y residente en Santa Isabel, por delitos de fraude en obras de construcción y apropiación ilegal.

Según la investigación de las autoridades, en mayo de 2022, la perjudicada, quien no fue identificada, contrató a la compañía Modern Home Gallery Inc., cuyo presidente es Cruz Batista, para la construcción de una residencia de dos cuartos. Acto seguido, al contratista le entregó $21,800 como anticipo, pero luego de múltiples gestiones para que realizara la obra, este no respondió.

Tras encontrar causa para arresto, el juez Ángel G. Rodríguez le impuso una fianza global de $30,000 ($15,000 por cada cargo), la cual fue prestada.

Cruz Batista, quien contaba con expediente criminal por fraude en obras de construcción, quedó en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 30 de enero.

La investigación de la querella estuvo a cargo de adscritos a la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.